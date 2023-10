Meister Ulm locker und leicht in Hamburg - Heidelberg holt ersten Sieg

Die Veolia Towers Hamburg haben gegen den ungeschlagenen Meister aus Ulm deutlich den Kürzeren gezogen. Heidelberg stoppte gegen Aufsteiger Tübingen den Abwärtstrend. Ludwigsburg zog gegen Bonn den Kürzeren.

Meister ratiopharm Ulm bleibt mit makelloser Weste und dem vierten Sieg im vierten Spiel früh in dieser Saison auf Erfolgskurs. Die Schwaben gewannen am Samstag mit 94:78 in Hamburg. Gleich fünf Spieler der Gäste punkteten an der Elbe zweistellig, die Towers verharren mit einem Sieg im Tabellenkeller.

Von dort entfernten sich die Telekom Baskets Bonn per 91:86 in Ludwigsburg. Der Champions-League-Sieger (2:2) hatte in Neuzugang Frey (24 Zähler) seinen Topscorer. Die Rheinländer legten in der Barockstadt den Grundstein für den Sieg mit einem starken ersten Viertel (22:11). Der Ansturm der Riesen war letztlich nicht von Erfolg gekrönt.

Schröders Löwen verlieren

Ebenfalls den zweiten Saisonsieg holten die Würzburg Baskets (2:1) beim 84:76 gegen Schröder-Klub Braunschweig. Die Löwen (2:2) rutschten hinter die Mainfranken zurück, die das Spiel nach schwachem Start drehen konnten und in Washington (19) den besten Punktesammler hatten.

Das vierte Spiel war ein Duell zweier Neckaranrainer. Aufsteiger Tübingen empfing das zuvor noch sieglose Heidelberg - und unterlag mit 84:94. Auch Jacksons Punktegala (26) für die Hausherren konnten die Niederlage nicht verhindern, die die Academics in Q2 durch einen Zwischenspurt vorbereiteten.

Statistik vom Samstag

Hamburg Towers - ratiopharm Ulm 78:94 (12:30,25:24,19:17,22:23)

Punkte Hamburg Towers: Dziewa 24, Durham 19, Christmas 13, Hughes 13, Krause 4, Möller 3, Hinrichs 2

ratiopharm Ulm: Mathias 22, Williams 17, Jallow 13, De Paula 10, Figueroa 10, Klepeisz 9, Bretzel 6, Jensen 4, Dadiet 3

Zuschauer: 2941



Würzburg Baskets - Löwen Braunschweig 84:76 (18:25,28:16,15:12,23:23)

Punkte Würzburg Baskets: Washington 19, Livingston II 17, Seljaas 12, Bess 11, Klassen 10, Welp 7, Perry 4, Ugrai 4

Löwen Braunschweig: Crockett Jr. 18, N. Tischler 18, Bango 14, Sylla 9, Fru 6, Njie 4, B. Tischler 4, Rorie 3

Zuschauer: 2491

MHP Riesen Ludwigsburg - Telekom Baskets Bonn 86:91 (11:22,26:23,26:30,23:16)

Punkte MHP Riesen Ludwigsburg: Hammond 17, Buie 16, Graves 14, Childs 12, Edigin 8, Lewis 8, Bähre 6, Bartolo 3, Melson 2

Telekom Baskets Bonn: Frey 24, Fobbs 16, Kirkwood 11, Pape 11, Watson Jr. 7, Flagg 6, Griesel 6, Sengfelder 4, Turudic 4, Udanoh 2

Zuschauer: 3821

Walter Tigers Tübingen - MLP Academics Heidelberg 84:94 (29:28,12:25,23:20,20:21)

Punkte Walter Tigers Tübingen: Jackson 26, Ersek 11, Seric 11, Boeheim 10, Akobundu-Ehiogu 8, Lanmüller 7, Darko-Kelly 5, Masters 4, Keppeler 2

MLP Academics Heidelberg: Mcguirl 17, Coleman 16, Kesteloot 15, Hundt 11, Carroll 10, Keßen 7, Whaley 6, Lasisi 5, Zipser 4, Vargas 3

Zuschauer: 2964