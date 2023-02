"Mehr Kontrolle": SVWW verlängert mit Carstens

Der SV Wehen Wiesbaden hat den Vertrag mit Florian Carstens vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Die Begründung dafür lieferte Paul Fernie.

Über die Saison hinaus für den SV Wehen Wiesbaden am Ball: Florian Carstens. IMAGO/Eibner

Seit Sommer 2020 spielt Florian Carstens in Wiesbaden, zunächst agierte er auf Leihbasis. 2021 hat der SVWW den Abwehrspieler, der zuvor 22-mal für den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga aufgelaufen war, fest verpflichtet und nun den Vertrag bis zum 30. Juni 2025 verlängert, wie der Verein am Montag mitteilte.

"Wir freuen uns, dass wir den Vertrag mit ihm jetzt verlängern konnten. Er hat immer den Willen gezeigt, sich verbessern zu wollen, und konnte sich trotz seiner Verletzung in vielen Bereichen weiterentwickeln", meinte Paul Fernie. "Mit seinen spielerischen Fähigkeiten bringt Florian auf seiner Position eine wichtige Qualität mit und verleiht unserem Spiel mit seiner Ruhe am Ball noch mehr Kontrolle", begründet der Sportliche Leiter des SVWW, weshalb der Verein weiter auf Carstens baut.

Carstens hat "noch einige Ziele"

Der Abwehrspieler lief bislang 61-mal in der 3. Liga und zweimal im DFB-Pokal für Wiesbaden auf und "will den Weg mit dem SVWW weitergehen". Der 24-Jährige betont, er habe beim SVWW "noch einige Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen".

Mit Rang zwei nach 21 Spieltagen steht die Elf von Trainer Markus Kauczinski glänzend da und hat den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Fokus.