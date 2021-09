"Mehr Intensität, Tempo und Zweikampfhärte": Köllner fordert eine Reaktion

Nach einer Niederlage gegen Zwickau am vergangenen Wochenende geht es für 1860 München am Samstag gegen den SC Verl weiter. In der aktuellen Woche strukturierte 1860-Trainer Michael Köllner daher etwas um.

Will aus seiner Mannschaft "das ein oder andere Prozent" herausholen: Michael Köllner. imago images/Fotostand