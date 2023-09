Mehr CL-Tore als -Spiele: Bleibt Haller Teil des Fünfer-Klubs?

Nur fünf Spieler haben in der Champions League öfter getroffen als gespielt. BVB-Stürmer Sebastien Haller muss aber darum bangen, weiter zu diesem Kreis zu gehören - der nur teilweise prominent besetzt ist.

Sollte Sebastien Haller am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Einsatz kommen, wenn Borussia Dortmund bei Paris St. Germain in die Champions-League-Gruppenphase startet, muss er treffen. Zumindest, wenn er auch danach zum kleinen Kreis der fünf Spieler gehören möchte, die in der Königsklasse häufiger getroffen als gespielt haben. Das Quintett im Überblick:

Erling Haaland: Der Norweger geht als amtierender Torschützenkönig in die neue Saison der Champions League, die er mit seinen 23 Jahren sowieso längst zu "seinem" Wettbewerb gemacht hat. Für RB Salzburg, Borussia Dortmund und im Vorjahr erstmals für Manchester City traf er zusammen 35-mal - in 30 Spielen. Tatsächlich hat Haaland noch keine Saison gespielt, in der er mehr Champions-League-Spiele als -Tore verzeichnete. Wird 2023/24 die sechste?

Sebastien Haller: Die Hodenkrebs-Diagnose verhinderte, dass der 31-Millionen-Euro-Neuzugang in der vergangenen Saison für den BVB international duchstartete. Lediglich in den Achtelfinalspielen gegen Chelsea (0:1/0:2) konnte er mitwirken, verpasste aber sein zwölftes Champions-League-Tor, nachdem er für Ajax Amsterdam ein furioses Premierenjahr erlebt hatte. So wurden aus elf Toren in acht Spielen elf Tore in zehn Spielen.

Sonderfall van Basten - Oulidas Sternstunde im Dezember 1994

Marco van Basten: Der ehemalige Weltklassestürmer ist der Sonderfall dieser Liste. Zwar erfüllt er mit seinen vier Toren in drei Champions-League-Spielen 1992/93 die Kriterien, würde aber nicht hier auftauchen, wenn der Wettbewerb schon etwas früher umbenannt worden wäre. Im Europapokal der Landesmeister, den er 1989 und 1990 gewann, war van Basten für Ajax und die AC Mailand in 20 Partien "nur" 13-mal erfolgreich.

Thomas Deniaud: Dass der heute 52-jährige Franzose der Champions League seinen Stempel aufgedrückt hat, lässt sich nicht unbedingt behaupten. Und doch bleibt die Bilanz des ehemaligen Stürmers bemerkenswert: In seiner einzigen Champions-League-Saison, für die er sich mit AJ Auxerre als Meister qualifiziert hatte, brauchte er nur zwei Spiele für drei Tore und verhalf seinem Klub sogar ins Viertelfinale. Dort scheiterte Auxerre am späteren Gewinner Dortmund - Deniaud saß in Hin- und Rückspiel nur auf der Bank.

Tarik Oulida: Der niederländische Mittelfeldspieler, der 1995 und 1996 als Youngster mit seinem Heimatklub Ajax Meister wurde, ist der einzige Spieler der Champions-League-Geschichte, der nur ein Spiel absolvierte, aber (mindestens) doppelt traf. Am 7. Dezember 1994 erzielte er beide Treffer zum 2:0-Heimsieg gegen AEK Athen - und stand danach in diesem Wettbewerb nie mehr im Aufgebot. Champions-League-Sieger darf er sich seit jener Saison trotzdem nennen.