Mehr als 600 DEL-Spiele: Ex-Nationaltorhüter Endras hört auf

Der langjährige Eishockey-Nationaltorwart Dennis Endras beendet seine sportliche Laufbahn. Der 38-jährige zweimalige deutsche Meister spielte zuletzt für die Augsburger Panther. Dem Verein wird er in anderer Position erhalten bleiben.

Dort, wo die DEL-Karriere von Torwart Dennis Endras vor 20 Jahren begann, endet sie auch: Der mittlerweile 38-jährige langjährige Nationaltorwart in Diensten der Augsburger Panther beendet nach dem zweiten sportlichen Abstieg in Folge seine Karriere. Den Fuggerstädtern, die von der Nichtbewerbung von DEL 2-Meister Regensburg profitierten und nicht absteigen müssen, bleibt er aber in anderer Rolle erhalten - und trainiert künftig die Torhüter der DEL-Mannschaft.

Im Jahr 2004 hatte Endras sein DEL-Debüt für die Panther gefeiert, 2010 erreichte er mit dem AEV die deutsche Vizemeisterschaft. Im gleichen Jahr wurde er auch als bester Spieler der Weltmeisterschaft ausgezeichnet - und unterschrieb einen Vertrag beim NHL-Team Minnesota Wild. Ohne Einsatz in der besten Liga der Welt ging es danach zu Helsingfors IFK nach Finnland, ehe er von 2012 bis 2022 bei den Adler Mannheim das Tor hütete.

Dennis war sicher eine der prägendsten Persönlichkeiten der DEL-Historie. Augsburgs neuer Sportdirektor Larry Mitchell

Mit dem MERC wurde der Goalie in den Jahren 2015 und 2019 zweimal Meister in der DEL. Im Nationaltrikot gewann er im Jahr 2018 die Silbermedaille bei der WM, blieb als dritter Torwart dabei aber ohne Einsatz. In den letzten beiden Jahren seiner Karriere spielte Endras noch einmal für Augsburg. In über 600 DEL-Spielen ist er der Torwart, der am häufigsten ohne Gegentor blieb. "Es war immer mein größter Traum, Eishockeyprofi zu werden. Ich hatte das große Glück, diesen Traum mit all seinen Momenten zu leben", schaut der Ex-Nationalspieler zurück.

Der neue Sportdirektor des AEV, Larry Mitchell, blickt dagegen schon voraus - und freut sich über Endras' Verbleib als Torwarttrainer: "Dennis war ein exzellenter Torwart und sicher eine der prägendsten Persönlichkeiten der DEL-Historie", sagt der Deutsch-Kanadier, der den Torwart als damaliger Augsburger Trainer zur Nummer eins machte: "Dass uns Dennis als Torwarttrainer erhalten bleibt, war mir ein großes Anliegen." Seine neue Aufgabe will der 38-Jährige nun "genauso zielstrebig und professionell angehen wie meine aktive Karriere."