Trainerwechsel verpufft: Huskies verspielen Aufstieg - Panther bleiben in der DEL

Mitten in der Finalserie hatten die Kassel Huskies das Trainerteam rausgeschmissen, doch die Eisbären Regensburg haben auch Spiel 6 und damit die Finalserie gewonnen. Regensburg bleibt allerdings in der DEL 2 und die Augsburger Panther dafür in der DEL.

Am Ende feierten die Eisbären Regensburg einen überraschenden Sieg der Finalserie. IMAGO/Hartenfelser