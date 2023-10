Mehr als 200 Live-Spiele: DAZN zeigt auch 2023/24 die NBA

Auch in der in wenigen Wochen startenden Saison 2023/24 wird DAZN die NBA in Deutschland übertragen. Nach kicker-Informationen hat der Streamingdienst die Zusammenarbeit mit der besten Basketballliga der Welt bis 2024 verlängert.

Teil des Rechtepakets sind mehr als 200 Spiele der neuen NBA-Saison, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober mit dem Duell des amtierenden Meisters Denver Nuggets mit den Los Angeles Lakers beginnt.

Damit baut DAZN sein Rechtepaket weiter aus, in der vergangenen Saison standen noch 182 Spiele der Regular Season plus Übertragungen in den Play-offs im Portfolio. Nun wird der Streamingdienst sieben Live-Spiele pro Woche zeigen, darunter mehr als 40 Partien am Wochenende zur Hauptsendezeit im Rahmen von "NBA Saturdays" und "NBA Sundays". Diese Spiele beginnen normalerweise bereits um 19 Uhr deutscher Zeit.

Wie gewohnt sind auch die Highlights des NBA-Kalenders wie die Christmas Games, das All-Star Game, ausgewählte Spiele der Play-offs sowie die kompletten NBA Finals und der NBA Draft in der kommenden Saison auf DAZN zu sehen. Auch ausgewählte Spiele des In-Season-Tournaments werden übertragen. Zusätzlich soll das Programm mit Highlight-Shows, Originalprogrammen aus den USA sowie historischen Spielen erweitert werden.

Mehr zum Thema Der NBA-Spielplan 2023/24 im Überblick

Preseason-Spiele der Mavs ebenfalls live auf DAZN

Vor dem offiziellen Saisonauftakt Ende Oktober stehen bereits ab diesem Donnerstag die ersten Preseason-Partien auf dem Programm. Die Dallas Mavericks um Luka Doncic eröffnen ihre Saisonvorbereitung mit dem Duell gegen die Minnesota Timberwolves im Rahmen der Abu Dhabi Games.

In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate finden zwei Partien statt, am 5. und 7. Oktober jeweils um 18 Uhr deutscher Zeit - beide Partien werden ebenfalls von DAZN übertragen. Am 10. Oktober treffen die Mavs zudem auf Euroleague-Champion und Doncics Ex-Klub Real Madrid, auch dieses Spiel zeigt DAZN.

Wirklich ernst wird es erst Ende Oktober, wenn die NBA-Stars in der Regular Season wieder um wichtige Siege auf dem Weg Richtung Play-offs kämpfen. Mit dabei sind auch die deutschen Weltmeister um Dennis Schröder (Toronto Raptors), Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic) und Daniel Theis (Indiana Pacers). Das Quartett startet jeweils in der Nacht auf den 26. Oktober in die neue Saison.