Mehr als 16.000 Plätze frei: Sporting will kein Barcelona 2.0

Wenn Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon am Dienstagabend einen Achtelfinalteilnehmer ausspielen, bleiben voraussichtlich viele Plätze im Stadion frei.

Aus Lissabon berichtet Moritz Kreilinger

Spätestens seit 30.000 Frankfurter das altehrwürdige Camp Nou in Barcelona im April diesen Jahres einnahmen, eilt den Eintracht-Anhängern ihr Ruf in Europa voraus. Das Ergebnis aus Barcelona ist bekannt: Der 3:2-Erfolg im Viertelfinale bedeute das Aus des großen Favoriten und ebnete der SGE den Weg zum späteren Titelgewinn in der Europa League. Einen großen Favoriten gibt es am Dienstagabend zwar nicht, ein ähnliches Szenario will Sporting Lissabon aber zu einem hohen Preis vermeiden.

50.095 Zuschauer fasst das Estadio José Alvalade nördlich des Zentrums der portugiesischen Hauptstadt - so viele werden im Endspiel um das Achtelfinale der Königsklasse aber nicht dabei sein. Während die Eintracht ihre etwas mehr als 2500 zustehenden Karten problemlos absetzen und längst nicht alle Interessenten bedienen konnte, hält sich der Andrang von portugiesischer Seite in Grenzen. Mehr als 16.000 Karten konnte Sporting bis zum Spieltag noch nicht absetzen.

Tausende Frankfurter würden die Tickets mit Kusshand nehmen, doch Sporting verzichtet offenbar lieber auf Einnahmen im sechsstelligen Bereich, statt sein Stadion in Frankfurter Hände zu übergeben. Die Lehre aus Barcelona. Tickets außerhalb des Gästeblocks werden nur an Vereinsmitglieder verkauft. Darauf angesprochen reagierte SGE-Coach Oliver Glasner auf der Pressekonferenz, die nach einer Verspätung des Flugzeugs über 90 Minuten später als geplant losging, nur kurz und knapp: "Das ist nicht mein Problem. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe morgen, alles andere blende ich aus."

Torhüter Kevin Trapp holte etwas weiter aus. "Es ist richtig, dass wir in Barcelona davon profitiert haben. Aber wir hatten auch schon andere Spiele gehabt, bei denen keine 30.000 im Auswärtsblock waren. Wir sind auch in der Lage, ohne Zuschauer und Support, der natürlich wichtig ist für uns, als Mannschaft das maximale rauszuholen. Irgendwo schade, natürlich. Aber es ist nichts, was uns irgendwo beeinflussen wird", erklärte der Vizekapitän vor dem finalen Spiel der Gruppenphase.