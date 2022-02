Medienbericht: Zieht sich Dreieich bei Eintracht-Einstieg aus Hessenliga zurück?

Der mögliche Einstieg einer zweiten Mannschaft der SG Eintracht Frankfurt in der Hessenliga könnte hohe Wellen schlagen. Laut Medienbericht soll der SC Hessen Dreieich dann seinen Ausstieg planen.

Erstmals seit der Saison 2013/14 will die SG Eintracht Frankfurt in der kommenden Spielzeit wieder eine U 23 an den Start schicken. Wie jüngst bekannt wurde, stellte der Bundesligist für seine zweite Mannschaft beim Hessischen Fußballverband einen Antrag auf Aufnahme in die Hessenliga. Dieser Schritt könnte, sofern er von der Verbandsspitze denn genehmigt wird, weitreichende Folgen haben.

Denn wie das regionale Portal "torgranate.de" berichtet, plant der SC Hessen Dreieich womöglich den Rückzug aus der Hessenliga, sollte die SG Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison eine zweite Mannschaft in dieser stellen. Demnach habe Sportvorstand Patrick Ochs die Spitze des HFV über die Pläne des Vereins in einem informellen Online-Austausch in Kenntnis gesetzt. Laut dem hessischen Amateurfußballportal will sich Dreieich künftig mehr auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren und keine Senioren-Mannschaft mehr stellen. Der Hahn-Air-Sportpark - so zumindest die Gedankenspiele - könnte künftig von der Eintracht-U-21 genutzt werden. Ebenfalls denkbar sei, dass einige Dreieich-Spieler künftig für die Frankfurter Reserve auflaufen. Sollte der HFV dem Antrag der SGE zustimmen und sich Hessen Dreieich tatsächlich aus der Hessenliga zurückziehen, stünde der erste Absteiger bereits fest.