Medien: Nationalspieler Giffey vor Wechsel zum FC Bayern

Jahrelang war Niels Giffey eine der Identifikationsfiguren von Alba Berlin. Nun steht der Nationalspieler vor einer Rückkehr nach Deutschland - und soll beim FC Bayern unterschreiben.

Niels Giffey könnte schon bald wieder in der BBL spielen. AFP via Getty Images

Erst Anfang Oktober hatte Giffey einen Vertrag bei UCAM Murcia in Spanien unterschrieben. Doch wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, könnte der 31-Jährige den Klub nach nur einem Spiel schon wieder verlassen und bald in der BBL auf dem Parkett stehen - nicht aber für seinen Heimatklub Alba Berlin, sondern im Trikot des großen Konkurrenten aus München.

Wie das Fachblatt "BIG" berichtet, soll der Flügelspieler einen mehrjährigen Kontrakt in der bayerischen Landeshauptstadt unterzeichnen. Grundsätzlich möglich ist der Wechsel durch eine vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel, die die Münchner aktivieren könnten. Beim FCBB war unlängst erst über Nachverpflichtungen spekuliert worden, nachdem die ambitionierten Bayern vor allem in der Euroleague einen Fehlstart hingelegt haben (1-5).

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri hatte in diesem Sommer mit Jan Wimberg (Chemnitz), Elias Harris (zuletzt in Asien aktiv) und Isaac Bonga (Toronto) verstärkt auf den deutschen Positionen nachgelegt und auch die zuletzt dreimal in Folge verpasste Meisterschaft als eines der zentralen Saisonziele ausgegeben. Giffey würde insofern in die diesjährige Transferstrategie passen.

Teil des EM-Kaders 2022

Eine besondere Note hätte der Wechsel trotzdem: Der gebürtige Berliner war jahrelang eines der Aushängeschilder von Alba Berlin, wurde beim Hauptstadtklub ausgebildet und reifte dort zum Leistungsträger. 2021 wechselte er innerhalb der Euroleague zum litauischen Topklub Zalgiris Kaunas, wurde dort aber nicht richtig glücklich.

Im Sommer gehörte der inzwischen 93-malige Nationalspieler zum deutschen EM-Kader, der bei der Eurobasket im eigenen Land Bronze gewann.