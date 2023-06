Mbappé zurrt historischen Titel fest - Monaco verpasst Europa - Nantes rettet sich

Paris St. Germain hat sein letztes Saisonspiel verloren, aber einen historischen Titel für Kylian Mbappé gefeiert. Die AS Monaco verpasste die Qualifikation für das internationale Geschäft.

Verloren jeweils am letzten Spieltag: Kylian Mbappé (li.) hatte im Gegensatz zu Breel Embolo (re.) aber noch etwas zu feiern. AFP via Getty Images

Für Paris St. Germain ging es nach der in der Vorwoche festgezurrten Meisterschaft beim Saisonabschluss gegen Clermont hauptsächlich um zwei Dinge: den vor dem Spiel verabschiedeten Lionel Messi und Sergio Ramos einen schönen Abschied bescheren und Kylian Mbappé zur erneuten Torjägerkrone verhelfen. Das gelang zumindest teilweise: Ramos brachte PSG nach einer Ecke in Führung (16.), Mbappé erhöhte kurz darauf per Elfmeter (21.). Es war das 29. Saisontor des Stürmers, der sich damit Lyons Alexandre Lacazette vom Leib hielt und damit einen historischen Titel einfuhr.

Zum fünften Mal in Serie beendete Mbappé die Ligue-1-Saison als bester Torschütze, in der abgebrochenen Corona-Saison 2020 hatte er gemeinsam mit Wissam Ben Yedder triumphiert. Fünfmal Torschützenkönig wurden vor Mbappé in der Historie der Liga nur Carlos Bianchi, Delio Onnis und Jean-Pierre Papin. Fünf Titel in Serie hatte zuvor nur Papin (1988 - 1992) geschafft. Das Spiel verlor PSG indes sogar noch, Underdog Clermont glich mit zwei Toren noch vor der Halbzeit aus, Stürmer Kyei schoss im zweiten Durchgang sogar noch das Siegtor. Messi vergab in den Schlussminuten noch sein Abschiedstor per Freistoß. PSG schließt die Saison damit nur einen Punkt vor dem RC Lens ab.

Auxerre steigt ab - Monaco verpasst Europa

Lens hatte das eigene Auswärtsspiel mit 3:1 in Auxerre gewonnen und den Gegner damit ins Tal der Tränen gestürzt. Zwar war Auxerre mit zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge in den Spieltag gegangen, allerdings gewann der FC Nantes sein Heimspiel gegen Schlusslicht Angers mit 1:0 und fing den Aufsteiger somit auf den letzten Drücker noch ab.

Im bis zur letzten Sekunde spannenden Rennen um die europäischen Plätze ging die AS Monaco leer aus. Das Team der beiden Deutschen Alexander Nübel und Kevin Volland verlor zu Hause mit 1:2 gegen Toulouse und vergab damit die Chance, sich noch für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Am Ende drückte das Team aus dem Fürstentum beim Stand von 1:1 auf den Sieg, der die Europa Conference League bedeutet hätte, und fing sich in der Nachspielzeit einen Konter, der das Ende aller Hoffnungen bedeute.

Platz vier ging noch an Stade Rennes, das durch das 2:1 in Brest noch an Lille OSC vorbeizog. Der Meister von 2021 spielte nur 1:1 beim bereits abgestiegenen Team aus Troyes und geht als Fünfter in die Europa Conference League. Das Ausgleichstor für Troyes erzielte ausgerechnet Rony Lopes, der zwischen 2014 und 2017 gleich zweimal leihweise für Lille aufgelaufen war. Dass PSG und Lens direkt in die Champions League gehen und Olympique Marseille als Dritter an der Qualifikation für die Königsklasse teilnehmen wird, stand bereits vor dem letzten Spieltag fest.