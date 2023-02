Mbappé doch im PSG-Kader gegen Bayern?

Paris St. Germain kann gegen den FC Bayern womöglich doch auf Kylian Mbappé zurückgreifen. Die Anzeichen auf ein schnelles Comeback verdichten sich.

Julian Nagelsmann hatte schon eine Vorahnung, nun könnte sie sich bestätigen: Kylian Mbappé steht Paris St. Germain womöglich tatsächlich schon im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Bayern am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Verfügung, obwohl PSG erst am 2. Februar vermeldet hatte, dass der Torjäger wegen einer Oberschenkelverletzung voraussichtlich drei Wochen lang ausfallen werde.

Am Sonntag berichteten mehrere französischen Medien jedoch, dass Mbappé auf den Trainingsplatz zurückgekehrt sei und wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert habe. PSG selbst gab darauf keine Hinweise: In einem kurzen Video auf der offiziellen Website mit Eindrücken vom Trainingstag ist Mbappé nicht zu sehen. Trainer Christophe Galtier hatte betont, beim 24-Jährigen "null Risiko" einzugehen.

"Le Parisien" etwa schreibt jedoch, dass Mbappés Rückkehr in den Kader schon am Dienstag "sicher" zu sein scheine. Für den strauchelnden französischen Meister, der am Samstag mit einer B-Elf in Monaco verlor (1:3), am Mittwoch aus dem Pokal ausschied und im neuen Jahr nur fünf von zehn Pflichtspielen gewann, wäre es bereits ein echter Schub, sollte der WM-Torschützenkönig gegen Bayern als Joker zur Verfügung stehen.

Messi und Verratti wohl rechtzeitig fit

Lionel Messi, der sich beim Pokal-Aus in Marseille (1:2) am Oberschenkel verletzt hatte, soll am Montag das Abschlusstraining bestreiten, am Sonntag trainierte er laut Medienberichten individuell. Marco Verratti, in Monaco wegen Hüftproblemen geschont, war am Sonntag bereits zurück auf dem Trainingsplatz.

Nagelsmann hatte am Freitag wie schon bei Mbappé auch auf Messis Verletzung gelassen reagiert. "Paris ist mit den beiden besser als ohne", lächelte der Bayern-Trainer. "Ich bereite die Mannschaft so vor, als würden beide spielen."

Sicher gegen Bayern verletzt ausfallen werden nach jetzigem Stand der ehemalige Münchner Renato Sanches und der Ex-Leipziger Nordi Mukiele.