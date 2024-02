Matchwinner Arnautovic: "Wenn ich reinkomme, muss ich den Unterschied machen"

Inter Mailand hat das Hinspiel gegen Atletico Madrid dank Marko Arnautovic mit 1:0 gewonnen. Der Österreicher wurde zur Pause eingewechselt und traf gut zehn Minuten vor Schluss zum 1:0-Endstand. Nach dem Spiel sprach er über seine Gefühlswelt, die Fans und das Rückspiel in Madrid.

Marko Arnautovic als Matchwinner in der UEFA Champions League. Der 34-Jährige erzielte das 1:0-Goldtor für Inter gegen Atletico Madrid und brachte seine Mannschaft dadurch in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Der ÖFB-Legionär kam dabei zur Pause für den angeschlagenen Marcus Thuram aufs Feld und hatte gleich nach wenigen Minuten seine erste gute Chance, allerdings war der Ball nach dem Zuspiel von Federico Dimarco schwer zu verarbeiten. Arnautovic machte ein gutes Spiel und kam in der Folge zu weiteren Chancen. In Minute 63 setzte er den Ball nach einem starken Doppelpass mit Lautaro Martinez über das Tor. "Ich hatte viele Chancen, ich habe schon zum Nachdenken begonnen", erklärte Arnautovic nach dem Spiel bei "Sky".

Dann aber die Szene des Spiels. Martinez lief alleine auf Jan Oblak zu. Der Slowene konnte den Schuss des Argentiniers nur zur Seite abwehren, wo Arnautovic als Nutznießer zum 1:0-Sieg abstaubte. "Wenn ich reinkomme, muss ich eben den Unterschied machen. Ich bin mehr als glücklich. Meine Familie ist hier, das freut mich natürlich ganz besonders."

Zuletzt erlebte Arnautovic eine eher schwierige Zeit in Mailand, kam nur sporadisch zum Einsatz. Umso mehr freute es ihn, dass die Fans stets hinter ihm stehen. "Das habe ich gemerkt, die Fans sind alle auf meiner Seite. Es war nicht einfach in letzter Zeit für mich. Aber so ist der Fußball."

Mit dem 1:0 im Rücken fährt Inter nun in drei Wochen nach Madrid, wo es am 13. März (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Wanda Metropolitano zu Gast sein wird. "Es erwartet uns eine ganz, ganz schwierige Partie in Madrid. Aber wir müssen an unsere Leistung denken. Ich glaube wir können auch in Madrid gewinnen", meinte Arnautovic.