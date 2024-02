Füllkrugs Weg: Früher Stress mit Trainern, heute für den DFB unersetzlich?

Making of - Niclas Füllkrug 20.02.2024

11:55Niclas Füllkrug war schon immer ein Mann der klaren Worte. Das zeigt ein Interview mit ihm als 14-Jähriger und das erklärt sein ehemaliger U-15-Trainer bei Werder Bremen Thorsten Bolder. Er kämpfte sich trotz großer Karriere-Rückschläge hoch bis zum deutschen Nationalstürmer. Wird Füllkrug ausgerechnet im EM-Jahr überholt? All das sehen Sie in einer neuen Folge Making of.