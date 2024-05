Massensprint am Vesuv: Kooij gibt Favorit Milan das Nachsehen

In einem packenden Massensprint in Neapel feierte der Niederländer Olav Kooij seinen ersten Sieg bei einer Grand Tour. Tadej Pogacar konnte sich ausruhen.

Olav Kooij jubelt über seinen Sprintsieg in Neapel. AFP via Getty Images

Olav Kooij hat den Massensprint zum Abschluss der ersten Woche des 107. Giro d'Italia gewonnen. Der Niederländer setzte sich am Sonntag in 4:44,22 Stunden hauchdünn vor dem Italiener Jonathan Milan und dem Kolumbianer Juan Sebastián Molano durch. Bester deutscher Fahrer war Max Kanter vom Team Astana Qazaqztan auf Rang zehn.

Bis kurz vor dem Ziel konnte sich auch Jhonatan Narváez (Ecuador) Hoffnungen auf einen Sieg machen. Denn das Finale in Neapel hatte es in sich, der Ineos-Grenadiers-Profi setzte sich acht Kilometer vor dem Zielstrich vom Feld der Favoriten ab. Narvaez machte ordentlich Tempo und schloss zügig zu Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) auf. Der Franzose war der letzte Verbliebene einer sechsköpfigen Spitzengruppe, die sich rund 25 Kilometer vor dem Ziel gefunden hatte.

Narvaez zog locker an Alaphilippe vorbei und machte sich alleine auf den Weg Richtung Ziel. Der 27-Jährige hielt seinen Vorsprung, einen Kilometer vor dem Zielstrich lag er noch zwölf Sekunden vorne. Und selbst, als nur noch rund 100 Meter zu fahren waren, lag er noch vorne. Doch auf den letzten Metern wurde er von den heranjagenden Sprintern doch noch überholt.

In der Gesamtwertung liegt Tadej Pogacar weiterhin klar in Führung. Der Kolumbianer Daniel Martinez, Kapitän des deutschen Teams Bora-hansgrohe, hat als Zweiter bereits 2:40 Minuten Rückstand. Dritter ist der Waliser Geraint Thomas, der ein Defizit von 2:58 Minuten aufweist.

Am Montag haben die Profis den ersten von zwei Ruhetagen. Da können Kräfte für die nächste Bergankunft am Dienstag gesammelt werden. Von Pompei aus geht es über 142 Kilometer nach Bocca della Selva. Der Schlussanstieg ist allerdings nicht so anspruchsvoll, dass größere Zeitabstände unter den Favoriten zu erwarten sind.

9. Etappe Avezzano - Neapel (214 km)

1. Olav Kooij (Niederlande) - Team Visma 4:44:22 Std.; 2. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek + 0 Sek.; 3. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; 4. Alberto Dainese (Italien) - Tudor Pro Cycling Team; 5. Danny van Poppel (Niederlande) - Bora-hansgrohe; 6. Madis Mihkels (Estland) - Intermarché-Wanty; 7. Kaden Groves (Australien) - Alpecin-Deceuninck; 8. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R La Mondiale; 9. Davide Ballerini (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 10. Max Kanter (Cottbus) - Astana Qazaqstan Team ... ... 47. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 55. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 83. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 1:40 Min.; 122. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 12:04; 127. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost; 135. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla; 157. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team + 16:00; 158. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious; 161. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe; Alexander Krieger (Stuttgart) - Tudor Pro Cycling Team ausgeschieden

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 9. Etappe

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 32:59:04 Std.; 2. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Bora-hansgrohe + 2:40 Min.; 3. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 2:58; 4. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale + 3:39; 5. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Team Visma + 4:02; 6. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 4:23; 7. Lorenzo Fortunato (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 5:15; 8. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 5:28; 9. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 5:30; 10. Jan Hirt (Tschechien) - Soudal Quick-Step + 5:53 ... 20. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 15:47; 26. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 20:29; 30. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 28:44; 53. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 45:47; 64. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 55:04; 98. Max Kanter (Cottbus) - Astana Qazaqstan Team + 1:23:43 Std.; 111. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team + 1:33:31; 128. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 1:41:52; 147. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 1:55:17; 158. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 2:03:46