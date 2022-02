Mason Greenwood nach Festnahme aus FIFA 22 entfernt

Mason Greenwood ist nach seiner Festnahme am Dienstag aus FIFA 22 entfernt worden, gegen ihn stehen unter anderem Vorwürfe der Körperverletzung im Raum.

Mason Greenwood wird in FIFA 22 bald kaum mehr zu sehen sein. EA SPORTS

In einem Instagram-Video war die Freundin des Engländers am Sonntagmorgen an die Öffentlichkeit gegangen. Neben einer blutenden Wunde im Gesicht waren mehrere Blutergüsse zu sehen. Ergänzt wurde das Video durch eine Tonaufnahme, auf der ihr eine männliche Stimme Gewalt androhte.

"Für jeden, der wissen will, was Mason Greenwood mir gerade antut", schrieb die 20-Jährige dazu. Die zuständige Polizeibehörde ermittelte zügig und nahm den englischen Nationalstürmer noch am selben Tag fest. Auch sein Verein Manchester United reagierte und suspendierte Greenwood "bis auf Weiteres".

In Offline-Modi nicht mehr spielbar

Das mutmaßliche Fehlverhalten des 20-Jährigen hat zudem virtuelle Konsequenzen: EA SPORTS begann am Dienstag damit, den Offensivmann aus FIFA 22 zu entfernen. Nach dem ersten Schritt ist Greenwood in den Offline-Modi nicht mehr spielbar. Beim Anstoß befindet er sich etwa mit den Live-Kadern nicht mehr im United-Aufgebot.

Dieselben Maßnahmen dürfte der Entwickler auch für die Online-Modi - allen voran FUT - ergreifen. In Ultimate Team kann EA SPORTS Greenwood allerdings wie schon bei Benjamin Mendy lediglich aus den Packs und den Drafts entfernen. Die bereits in Besitz befindlichen Objekte gehören den Spielern, sie können nicht entfernt werden.

Schnelle EA-Reaktion in FUT?

Es ist folglich davon auszugehen, dass einige Trader die Gelegenheit pietätlos zur eigenen Bereicherung nutzen werden. Das Spiel mit den Preisen der kurz vor der Entfernung stehenden FUT-Karten hat schon beinahe Tradition. Es ist entsprechend zu hoffen, dass EA SPORTS dem schnell einen Riegel vorschiebt und die Preisspanne fixiert.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.