Maskottchen für die EM 2024 heißt Albärt

Der Name des Maskottchens für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland wurde gewählt: "Albärt" setzte sich gegen die anderen Vorschläge durch.

Das Maskottchen der EM 2024 in Deutschland heißt Albärt. Der Name wurde im Rahmen einer Abstimmung der UEFA gewählt, wie der europäische Fußball-Dachverband und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilten. Mit 32 Prozent der Stimmen setzte sich der Name gegen alternative Vorschläge wie Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär durch.

Albärt ist ein in Trikot, Hose, Stutzen und Fußballschuhe gekleideter Bär, der als solcher dem beliebten Teddybären Tribut zolle, "der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte", wie der DFB anlässlich der Maskottchen-Vorstellung Mitte Juni schrieb. Seinen ersten Auftritt - damals noch namenlos - hatte Albärt beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien.

Im Rahmen einer Kampagne soll Albärt durch Schulen in ganz Europa touren und für mehr Bewegung werben. EM-Turnierdirektor Philipp Lahm sagte: "Mit der Einführung unseres Maskottchens hoffen wir, eine lustige und sympathische Figur zu schaffen, die die Kinder für das Fußballspielen begeistern wird."

Die Europameisterschaft in Deutschland wird von 14. Juni bis 14. Juli 2024 in zehn verschiedenen Städten ausgetragen.