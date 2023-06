Teddybär mit Hose und noch namenlos: Maskottchen der EM 2024 offiziell

Der DFB hat knapp ein Jahr vor dem Start der Heim-EM das Maskottchen bekanntgegeben. Diesmal trägt es eine Hose.

Soll Kindern Spaß am Fußballspielen vermitteln: Das Maskottchen der EM 2024 in Deutschland. UEFA

Wenn die deutsche Nationalmannschaft an diesem Dienstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Gelsenkirchen auf Kolumbien trifft und endlich den ersten Sieg dieser Länderspielphase einfahren will, darf sie sich über neue Unterstützung freuen. Erstmals ist das Maskottchen der Heim-EM 2024 mit dabei.

Am Dienstagmorgen präsentierte der DFB einen Bären mit großem Kopf und kurzen Armen und Beinen, der noch keinen Namen hat. Anders als der plüschige Löwe "Goleo", das teilweise belächelte Maskottchen der WM 2006 in Deutschland, trägt der Nachfolger eine Hose, dazu ein Trikot, Stutzen und Fußballschuhe.

"Das Maskottchen zollt dem beliebten Teddybären Tribut, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte", schreibt der DFB. In den kommenden zwei Wochen können Kinder, die am Schulfußballprogramm der UEFA teilnehmen, sowie Fans auf der Website der UEFA über den Namen des Bären abstimmen. Zur Auswahl stehen demnach Albärt, Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär.

"Lustiger und liebenswerter Charakter"

"Fußball vermittelt einerseits eine unglaubliche Kraft, die zu Teamwork, Durchhaltevermögen und einem gesunden, aktiven Lebensstil anregt, und macht andererseits Spaß", wird Turnierdirektor Philipp Lahm zitiert. "Als Vater weiß ich, wie wichtig es ist, die Vorstellungskraft von Kindern zu fördern. Wir hoffen, dass wir mit unserem Maskottchen einen lustigen und liebenswerten Charakter geschaffen haben, der Kindern Spaß am Fußballspielen vermittelt."

Der Bär soll nach DFB-Angaben verschiedene Initiativen und Partnerschaften unterstützen und zudem Kinder in ganz Europa anregen, sich mehr zu bewegen und für den Fußball und seine Werte zu begeistern. Dazu werden DFB und UEFA auch mit verschiedenen europäischen Influencerinnen und Influencern zusammenarbeiten, um in den sozialen Medien Themen wie Training, Ernährung und Wohlbefinden zu behandeln. Im Laufe des kommenden Jahres wird das Maskottchen auch die Austragungsstädte besuchen.

Als 1988 erstmals eine EM in der Bundesrepublik stattfand, hatte ein Hase namens Berni in voller Fußballermontur und mit Schweißbändern die Fans willkommen geheißen. Die DFB-Elf war damals im Halbfinale am späteren Europameister Niederlande hängengeblieben. Die EM 2024 startet am 14. Juni in München und endet am 14. Juli mit dem Finale im Berliner Olympiastadion.