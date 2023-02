Rückschlag vor Bayern-Hinspiel: Schwaches PSG scheitert im Pokal an Marseille

Sechs Tage vor dem Champions-League-Hinspiel gegen den FC Bayern ist Paris St. Germain aus dem französischen Pokal geflogen. Im Classique gegen Olympique Marseille enttäuschte PSG vor allem offensiv.

Der Klassiker des französischen Fußballs bewegte sich von Beginn an auf hohem Niveau und mit hohem Tempo - vor allem von Seiten der Hausherren. Zwar hatte Nuno Mendes für PSG (4.) die erste sehr gute Chance der Partie, doch danach spielte fast nur noch Marseille. Ünder (6.), Gigot (10.), Kolasinac (20.) und Guendouzi (25.) kamen der Führung für ein extrem waches und aggressives OM bereits sehr nahe, der völlig verdiente Treffer fiel schließlich per Elfmeter: Ramos hatte gegen den stark aufgelegten Ünder das Nachsehen und traf den Türken an der Strafraumgrenze leicht am Bein, den Strafstoß verwandelte Sanchez sicher (31.).

Erst jetzt wachte auch PSG auf, hatte defensiv aber auch gerade bei langen Bällen Probleme. So ergab sich ein munteres Spiel mit Großchancen hüben wie drüben: Neymars Schuss nach feiner Einzelaktion klatschte an den Innenpfosten (40.), Donnarumma parierte glänzend gegen Clauss (41.) und Ünder (42.). Quasi mit dem Pausenpfiff sorgte ausgerechnet Elfmeter-Verursacher Ramos für den insgesamt etwas schmeichelhaften Ausgleich, als er eine Neymar-Ecke mustergültig ins lange Eck köpfte.

Malinovskyis Kracher entscheidet

Nach dem Seitenwechsel holte sich Marseille allerdings den verdienten Vorsprung wieder zurück: PSG patzte bei einem eigenen Einwurf, verteidigte dann den dribbelnden Sanchez nur passiv - und als dessen Schuss geblockt wurde, rauschte OM-Neuzugang Malinovskyi heran und brachte die Hausherren mit einem satten Abschluss wieder in Führung (57.).

Weil sich Marseille nun fallen ließ und tief stand, tat sich das ohne den weiterhin verletzten Mbappé angetretene PSG nach diesem Rückstand deutlich schwerer als noch im ersten Durchgang. Die Einwechslung des erst 16-jährigen Zaire-Emery brachte zwar zwischenzeitlich etwas Schwung, wirklich gefährlich wurde es allerdings erst in den allerletzten Minuten. Weil Nuno Mendes mit einem Chip aber nur die Latte traf (90.+2) und Ramos per Kopf den Doppelpack verpasste (90.+4), blieb es beim insgesamt absolut verdienten 2:1 für Marseille.

PSG muss damit den ersten Titel der Saison abhaken, wie bereits im Vorjahr ist im Achtelfinale Schluss. Neben dem Titel in der Ligue 1 bleibt dem Hauptstadtklub nun noch die Champions League. Da steht am kommenden Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Hinspiel gegen den FC Bayern an.