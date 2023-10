Erst wirbelt Harit, dann leitet Groß die Aufholjagd ein: Brighton holt 0:2 bei OM auf

Lange sah es für Olympique Marseille so aus, als ob endlich wieder ein Sieg rausspringen würde. In der zweiten Hälfte startete Brighton mit Groß aber die Aufholjagd und glich kurz vor dem Ende doch noch aus.

Seit dem 26. August wartete Olympique Marseille auf einen Sieg. In den vergangenen fünf Partien gab es drei Unentschieden und zuletzt zwei Niederlagen. Auch unter dem neuen Trainer Gennaro Gattuso war der Auftakt am Samstag gegen Monaco mit 2:3 nicht geglückt.

Beim zweiten Spiel unter dem italienischen Weltmeister von 2006 hatte OM in der Europa League die Gäste von Brighton & Hove Albion um Nationalspieler Groß, der neben Ex-Dortmunder Dahoud auf der Sechs agierte, zu Gast.

Immer wieder Harit - Dunk patzt

Nach einer kurzen Abtastphase entwickelte sich eine rasante Partie. Ex-Schalker Harit gab mit einem schnittigen Freistoß, den Seagulls-Keeper Steele gerade noch über die Latte lenkte, den Startschuss (7.). Wenig später führten die Hausherren dann: Clauss spielte links neben dem Strafraum einen Doppelpass und bediente den aufgerückten Mbembe, der zum 1:0 einschoss (19.).

Rund 90 Sekunden später lag der Ball schon wieder im Tor der Gäste. Brightons Dunk schlug vor dem Strafraum über den Ball, Harit schaltete am schnellsten und spielte Veretout frei, der auf 2:0 stellte (20.). Einem eigenen Treffer stand in Minute 35 abermals Steele im Weg.

Brighton wird aktiver - Groß verkürzt

Die Gäste brauchten lange, um in der Partie anzukommen, hatten aber vor der Pause zwei dicke Gelegenheiten. Doch OM-Keeper Pau Lopez lenkte erst einen Kopfball von Ansu Fati stark um den Pfosten (42.) und blieb kurz darauf im Eins-gegen-eins mit Welbeck ebenfalls der Sieger (45.+1).

Im zweiten Durchgang wurde die Gangart härter, vor allem Brighton agierte am Rande des Erlaubten. Die Gäste kämpften sich so aber zurück in die Partie, Groß versenkte einen gut über links vorgetragenen Angriff im linken Eck zum Anschluss (54.).

Seagulls drücken und belohnen sich

OM verlor etwas den Faden, auch weil Veretout zu Beginn der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt werden musste. Brighton war nun zielstrebiger, trotzdem hätte Vitinha erhöhen können, Dunk verhinderte dies mit einer Grätsche (66.). Auf der anderen Seite bewahrte Pau Lopez seine Mannschaft gegen Mitoma (73.) und Adingra (78.) vor dem Ausgleich.

Marseille konnte sich in der Schlussphase nur schwer befreien. Kurz vor dem Ende trat Clauss dem aufgerückten Lamptey, der kurz nach der Pause hart gegen Harit eingestiegen und ohne Karte davongekommen war, im Strafraum auf den Fuß. Den fälligen Elfmeter verwandelte Joao Pedro sicher zum 2:2 Endstand (88.). Damit holt Brighton den ersten Punkt in der aktuellen Europa-League-Saison, OM wartet nunmehr seit sechs Partien auf einen Sieg.