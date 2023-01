USA feiern ersten Sieg in ihrer WM-Geschichte

Die USA haben den ersten Sieg bei einem WM-Spiel in ihrer Verbandsgeschichte gefeiert - nach sechs erfolglosen Endrunden-Teilnahmen.

Die USA sind erfolgreich in die Handball-WM 2023 gestartet: Gegen Marokko erstritten sich die Spieler von Robert Hedin trotz zwischenzeitlicher Abwesenheit ihres Trainers einen 28:27-Sieg. Marokko hingegen musste einen enttäuschenden Start und eine denkbar knappe Niederlage hinnehmen.

Das Spiel der beiden Außenseiter in Gruppe G war bis zum 2:2 ausgeglichen, dann übernahmen die USA die Kontrolle, Domagoj Srsen veredelte einen 3:0-Lauf zum 5:2 (10.). Dieses Polster, das durchaus überraschend zustande gekommen war, wurde in der Folge bestätigt, als Alex Blanco in der 19. Minute zum 9:6 einnetzte.

Die Nordafrikaner fingen sich nun jedoch allmählich und wurden wacher, zwei Tore besorgten den Anschlusstreffer beim 9:8 (23.). Vier Minuten noch stemmten sich die Nordamerikaner gegen die schwungvollen Marokkaner, beim 11:11 durch Amine Harchaoui war es dann aber passiert (27.). Weiterhin ausgeglichen ging es mit einem 12:12 in die Kabinen.

Zwei Rote Karten

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel das erste Mal zugunsten der Afrikaner, die beim 16:14 durch Ryad Lakbi sogar erstmals zwei Treffer davongezogen waren (37.). Die Rote Karte für Amine Bentaleb schwächte die Marokkaner aber merklich, die ihre Führung in der Folge an wiedererstarkte US-Amerikaner abtreten mussten.

Beim 25:22 lagen die USA wieder komfortabel in Front, doch nach einer Roten Karte nach Videobeweis für US-Coach Robert Hedin markierte Amine Harchaoui den 25:25-Ausgleich (55.). Dennoch hieß der Sieger am Ende USA: Beim Stand von 28:27 gaben die Nordafrikaner den Ball weg und die Amerikaner brachten den Sieg über die Zeit - den ersten bei einem WM-Spiel in ihrer Verbandsgeschichte nach sechs erfolglosen Endrunden-Teilnahmen.