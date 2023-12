Mario Götze: "eSport bringt neue faszinierende Aspekte mit sich"

Als Frühphaseninvestor steigt Mario Götze bei Virtex ein. Der Frankfurter erklärt diesen Schritt in den eSport und hofft, dass der analoge und der digitale Sport voneinander profitieren.

Es ist nicht nur der WM-Pokal, den Mesut Özil, Lionel Messi und Mario Götze gemeinsam haben. Nein, alle drei sind auch im eSport aktiv. Götze ist dabei der jüngste Neuzugang im Trio. Wie es dazu kam, erklärte der Held von 2014 in einem längeren Post auf LinkedIn. Indem deutet zunächst jedoch erst mal nichts auf den Gefallen am eSport hin.

"Ich bin ein Profisportler, der in erster Linie traditionelle Sportarten betreibt", eröffnet der Frankfurter. Er glaube "aufrichtig an die Bedeutung des Sports für die Gesellschaft. Doch eSport bringt neue faszinierende Aspekte mit sich und weist gleichzeitig Ähnlichkeiten mit herkömmlichen Sportarten auf". Als er sich "die Anzahl der Nutzer und Zuschauer im eSport ansah, wurde mir klar, dass ich mehr über diesen Bereich lernen sollte. Das Tolle ist, dass der eSport noch etwas in den Kinderschuhen steckt."

Frühphaseninvestor bei Virtex: "Wie im echten Stadion"

Insgesamt gebe es laut dem 31-Jährigen noch viel Raum zum Wachsen und zum Entwickeln. Ein Faktor, der ihm ein Investment attraktiv macht. Konkret steigt der ehemalige Dortmunder und Münchner bei Virtex als Frühphaseninvestor ein. Das britische Entwicklerstudio schafft virtuelle Stadien, in denen zum Beispiel Counter-Strike-Fans hautnah Partien mitverfolgen können. Die Zuschauer sind somit unsichtbare Beobachter und können sich frei über die Maps bewegen sowie mit anderen Fans austauschen. "Genau wie in einem echten Stadion, aber erweitert um die Funktionen, die die Digitalisierung ermöglicht", erklärt Götze.

Letztlich hoffe der ehemalige Nationalspieler, dass der analoge und der digitale Sport "einen guten Weg finden, miteinander zu existieren, voneinander zu lernen und in einigen Punkten vielleicht ihre Kräfte zu bündeln". Das würde zum "bestmöglichen Angebot für die Fans führen".