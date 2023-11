TOTW 11 in FC 24: Doppelpacker, Vorlagengeberin, Traumtorschütze

Nikola Vasic - IF Brommapojkarna - ST - 83 GES

Brommapojkarna darf weiterhin in der Allsvenskan spielen. In der Relegation bezwang das Team Utsiktens BK deutlich nach Hin- und Rückspiel. Den Grundstein legten dabei die ersten 90 Minuten, in denen Vasic drei Tore beim 7:0-Auswärtserfolg erzielte. Das Rückspiel endete torlos. kicker eSport/EA SPORTS