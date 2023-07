Wrexham-Trainer außer sich: Heftiges Foul überschattet ManUnited-Testspiel

Manchester United hat seine erste Niederlage in der Vorbereitung kassiert. Eine junge Mannschaft unterlag Viertliga-Aufsteiger Wrexham - und sorgte mit einem Foul für Ärger.

Bevor Manchester United an diesem Donnerstag (2.30 Uhr MESZ) in Houston auf Real Madrid und am Montag (3 Uhr MESZ) in Las Vegas auf Borussia Dortmund trifft, gab Trainer Erik ten Hag im Testspiel gegen den AFC Wrexham am Mittwoch in San Diego den Nachwuchskräften eine Chance, sich zu zeigen. Einer übertrieb es dabei aber.

Der 23 Jahre alte Torhüter Nathan Bishop kam in der Anfangsphase aus seinem Strafraum, um einen Ball zu klären, war aber deutlich zu spät dran und sprang deshalb heftig in Angreifer Paul Mullin, der sofort zu Boden ging. Erst nach mehreren Minuten Behandlungspause konnte der 28-Jährige, der in der vergangenen Saison 38 Tore zu Wrexhams Aufstieg in die viertklassige League Two und damit die Rückkehr in den Profifußball beigetragen hatte, mit Atemproblemen vom Platz gebracht werden.

"Es ist wohl das Beste, wenn er uns vorerst aus dem Weg geht"

Bishop, der noch ohne Pflichtspieleinsatz für die Profis ist, hatte Glück, mit einer Gelben Karte davonzukommen, und wurde schließlich in der Pause - wie offenbar ohnehin geplant - ausgewechselt. Das Topthema war er nach ManUniteds 1:3-Niederlage aber trotzdem, was nicht zuletzt am gegnerischen Trainer lag. "Ich bin wütend", sagte Phil Parkinson. "Das war ein ungeschicktes, rücksichtsloses Foul in einem Vorbereitungsspiel."

Mullin, "unser Talisman", habe "einen kleinen Einstich in der Lunge" erlitten, berichtete Parkinson. "Es wird wahrscheinlich noch bis morgen früh dauern, bis ein Spezialist einen Blick darauf werfen kann. Ich habe den Torwart noch nicht gesehen, und es ist wohl das Beste, wenn er uns vorerst aus dem Weg geht. Es hätte glatt Rot sein müssen."

Bishop, von den anwesenden Wrexham-Fans nach der Aktion durchweg ausgepfiffen, entschuldigte sich später via Twitter "aufrichtig" bei Mullin: "Es war eine totale Fehleinschätzung und ein echter Unfall ohne jegliche böswillige Absicht."

Parkinson konnte sich zumindest damit trösten, mit seiner Mannschaft Rekordmeister United die erste Niederlage der Sommervorbereitung zugefügt zu haben - und das letztlich doch noch in Überzahl: United-Kapitän Dan Gore sah kurz nach dem Seitenwechsel Rot für ein vergleichsweise harmloses Foul.