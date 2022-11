Sechs Tore in Hälfte Zwei: United dreht das Spiel gegen Villa und revanchiert sich

Nur vier Tage nach dem Duell in der Liga traf Manchester United wieder auf Aston Villa - diesmal mit dem besseren Ausgang für die Red Devils, die zwei Rückstände ausglichen, Moral bewiesen und das Spiel am Ende verdient in einen 4:2-Sieg drehten.

Markierte den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich: Marcus Rashford. IMAGO/Offside Sports Photography