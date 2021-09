Nach Elfmeter-Überraschung: Manchester United verliert erstmals

Es ist passiert: An diesem 6. Premier-League-Spieltag hat Manchester United die erste Niederlage hinnehmen müssen. Das Überraschendste dabei war aber nicht unbedingt der späte Gegentreffer, sondern vielmehr der auserwählte Elfmeterschütze.

Einen glorreichen Auftritt haben die Red Devils an diesem Samstag - und damit wenige Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen den FC Villarreal (Mittwoch, 21 Uhr) - nicht hingelegt. Beim Heimspiel gegen den im Mittelfeld postierten Klub Aston Villa fehlte es an vorderster Front an Durchschlagskraft, große Namen wie Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo oder auch der spät eingewechselte Cavani wussten den Abwehrriegel der Villans nicht zu knacken.



In der 88. Minute setzte es dann zudem noch den Nackenschlag für die ManUnited-Defensive, die durch Verletzungen der ausgewechselten Shaw und Maguire zusätzlich geschwächt war: Bei einer Ecke von der linken Seite war Abwehrspieler Hause seinem Bewacher entwischt und nickte den Ball kraftvoll sowie unhaltbar für Schlusmann de Gea ins Netz.

CR7 ab sofort der etatmäßige Schütze?

Der erste Sieg von Aston Villa im Ol Trafford seit 2009 war damit aber noch nicht beschlossene Sache. Denn tief in der Nachspielzeit bekam Manchester tatsächlich noch einen Elfmeter zugesprochen, nachdem ein Kopfball von Cavani an den Arm des 1:0-Schützen Hause gegangen war. Der bereits 53-jährige Schiedsrichter Mike Dean zeigte auf den Punkt.



Was dann aber passierte, dürfte etliche Fans und Beobachter überrascht haben. Doch der Reihe nach: Erst einmal belagerten etliche Villa-Profis den Elfmeterpunkt, um die United-Akteure zu verunsichern. Das sollte im Anschluss Trainer Ole Gunnar Solskjaer verärgern, der im Interview später Unfairness anmerken sollte: "Die Art und Weise, wie sie sich um den Punkt versammelt haben, das gefällt mir nicht."



Jedenfalls kam es dann zur Ausführung - und zur Überraschung vieler trat der noch am Feld stehende Cristiano Ronaldo, seines Zeichens schließlich einer der sichersten Elfmeterschützen des Weltfußballs, nicht an. Sein portugiesischer Landsmann Bruno Fernandes, bisheriger Stammschütze der Red Devils, durfte stattdessen ran ans Werk, feuerte aber deutlich drüber und besiegelte damit die erste Saison- und zugleich Heimpleite. Gut möglich, dass ab sofort CR7 die Nummer eins bei Elfmeteraufgaben ist - auch wenn dies erst Bruno Fernandes' zweiter Fehlschuss im ManUnited-Dress war (bei 23 Versuchen).