Casemiro trifft und legt vor: Souveränes United bezwingt Crystal Palace

Manchester United steht dank eines souveränen und überzeugenden Auftritts gegen Crystal Palace im Achtelfinale des League Cups. Casemiro steuerte dabei ein Tor und eine Vorlage hinzu.

Der amtierende League-Cup-Sieger stieg mit einer durchrotierten Anfangsformation in den diesjährigen Wettbewerb ein. Sieben Änderungen veranlasste United-Coach Erik ten Hag und ließ Reguilon, Lindelöf, Evans, McTominay, Bruno Fernandes, Rashford und Angreifer Höjlund erst einmal draußen. Dafür begannen Maguire, Varane (Comeback nach Verletzung), Pellistri, Amrabat, Garnacho, Mount und Martial.

Doppelschlag dank Garnacho und Casemiro

Die Red Devils übernahmen von Beginn an die Kontrolle und legten sich Crystal Palace, das schon nach 19 Minuten seinen Torhüter Henderson verletzungsbedingt ersetzen musste, zurecht. Mit dem ersten sauber gespielten Angriff durfte das Old Trafford auch direkt jubeln. Nach Vorlage von Diogo Dalot stand Garnacho am Fünfmeterraum goldrichtig und überwand den eingewechselten Johnstone im rechten Eck (21.). Nur sechs Minuten später stieg Casemiro nach einem Eckball von Mount am höchsten und legte den zweiten Treffer nach (27.).

Spätestens ab diesem Zeitpunkt schlichen sich unzählige Leichtsinnsfehler und Unaufmerksamkeiten im Spiel des Gastes aus London ein, sodass zur Pause eine hochverdiente 2:0-Führung für Manchester United zu Buche stand.

Martial sorgt für die Vorentscheidung - Mateta vergibt beste Eagles-Chance

Auch im zweiten Durchgang ließ United keine Zweifel aufkommen und machte weiterhin das Spiel. Ein klasse Chip-Ball von Casemiro in den Fünfmeterraum erreichte Martial, der mit seinem gefühlvollen Abschluss ins rechte Eck die Partie vorentschied (55.). Immer noch kam von den Eagles viel zu wenig, dem Team von Roy Hudgson gelang am Dienstagabend wahrlich wenig.

So verhalf Palace nur ein individueller Fehler der Hausherren zur besten Möglichkeit, doch Mateta fand seinen Meister im bis dahin unbeschäftigten Onana (69.). Ten Hag brachte Evans, der nach einer Ecke von Diogo Dalot knapp an Johnstone scheiterte (72.). Zwar bekam Crystal Palace noch eine Doppelchance kurz vor dem Ende, doch auch in dieser Situation war Onana aufmerksam und hielt seinen Kasten sauber.

United belohnte sich dank der überzeugenden Leistung mit dem Einzug ins Achtelfinale und schon am Samstag um 16 Uhr steht erneut exakt dieses Duell auf dem Programm (LIVE! bei kicker). Dann im Rahmen des 7. Spieltags in der Premier League.