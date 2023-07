Van de Beek per Volley: United schlägt Lyon im Test

Das Testspiel in Edinburgh konnte Manchester United letztlich verdient mit 1:0 (0:0) gegen Olympique Lyon für sich entscheiden. Im ersten Durchgang musste sich die Elf von Erik ten Hag allerdings eine mangelhafte Chancenverwertung vorwerfen lassen.

Nach dem Sieg über Leeds United konnte Manchester United auch den Test gegen Olympique Lyon siegreich gestalten. Die Franzosen blieben besonders im zweiten Durchgang offensiv blass.

Gleich in der Anfangsphase machten die "Red Devils" das Spiel - und kamen zu Großchancen im Minutentakt: Doch Anthony (4.), Amad (5./6.) und auch Mount (10.), der im offensiven Mittelfeld begann und sich immer wieder mit dem etwas defensiveren Hannibal abwechselte, verpassten aus mehr als aussichtsreichen Positionen die Führung.

Sancho als Mittelstürmer

OL stabilisierte sich im Anschluss ein wenig, die Kontrolle blieb aber zunächst weiterhin beim spielstarken United, bei dem ein aktiver Sancho im Sturmzentrum begann und von Amad und Anthony flankiert wurde.

Bei den Franzosen war es derweil Lacazette, der hin und wieder den Abschluss suchte, ohne dabei für Kovar wirklich gefährlich zu werden. Kurz vor der Pause hätte sich United dann aber nicht über einen Strafstoß für Lyon beschweren dürfen, als der junge Linksverteidiger Fernandez Angreifer Sarr ungeschickt zu Fall brachte. Der Pfiff blieb jedoch aus (41.).

Im zweiten Durchgang blieb Lyon zunächst unverändert, Manchester United tauschte dagegen bis auf Keeper Kovar durch. Neben zahlreichen Jugendspielern und Rückkehrer Evans, der kurz zuvor einen Kurzzeitvertrag für die Vorbereitung unterschrieben hatte, erhielten auch Williams, Fred und van de Beek eine Chance.

Gore bedient van de Beek

Letzterer brauchte nicht lange, um seinen Namen in die Torschützenliste einzutragen. Nach einer präzisen Flanke von Gore, der mit seinem Einsatz und seiner Aggressivität zu den auffälligsten Spielern der zweiten Halbzeit gehörte, erzielte van de Beek per Volley das 1:0 (49.).

In der 63. Minute tauschte dann auch Laurent Blanc zehnmal. Lediglich Diomandé blieb noch bis Minute 77 auf dem Rasen. Sportlich half all das aber wenig. Der junge Hansen-Aaroen zwang Lyon-Keeper Riou noch einmal zu einer Parade (66.), ansonsten bot sich den über 48.000 Fans im Murrayfield ein zerfahrener Durchgang. Während Uniteds Kovar gar beschäftigungslos blieb, konnte auch Riou nicht mehr wirklich vor Herausforderungen gestellt werden.

So durfte Erik ten Hag einen insgesamt verdienten 1:0-Erfolg seiner Mannschaft sehen. Schon am späten Samstagabend (23 Uhr) ist seine Mannschaft erneut gefordert. In den USA geht es gegen den FC Arsenal. OL trifft einen Tag darauf (18 Uhr) auf den belgischen Erstligisten RWD Molenbeek.