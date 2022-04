Ohne Cristiano Ronaldo: ManUnited spielt gegen Leicester nur remis

Manchester United ist gegen Leicester City nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Beim biederen 1:1 war den Red Devils die Abstinenz von Cristiano Ronaldo anzumerken.

Um für nächste Saison doch noch Königsklassen-Fußball ins Old Trafford zu bringen, sind für Manchester United im Saisonendspurt in fast jedem Spiel drei Punkte Pflicht. Nicht weiter hilfreich war es also, dass beim Duell mit Leicester Superstar Cristiano Ronaldo krank fehlte. Für ihn begann Bruno Fernandes im Offensiv-Verbund mit Sancho, Pogba und Youngster Elanga.

Zunächst war jedoch die Hintermannschaft der Red Devils gefragt. Früh meldete Barnes die Gäste mit einem Kopfball an (2.). Der Flügelspieler der Foxes versuchte es wenig später zweimal aus der Distanz - wieder ohne Erfolg (11., 12.). Das sollte es auch zunächst gewesen sein mit Abschlüssen in einer Partie, die nur selten wirklich unterhielt, geschweige denn Tempo oder Intensität bot. Erst in der 27. Minute wurden die Hausherren mit Bruno Fernandes vorstellig, Schmeichel parierte die beste Chance des Spiels jedoch. Auf der anderen Seite verzogen Iheanacho (31.) und erneut Barnes (35.).

Nach dem torlosen ersten Durchgang taten sich beide Teams auch zu Beginn der zweiten Hälfte schwer. Erst in der 63. Minute wurde es richtig gefährlich - und schon klingelte es. Eine Hereingabe von Maddison verwertete Iheanacho per Kopf. Die Führung währte jedoch nicht lange. Nach einem Abschluss von Bruno Fernandes und einer Parade von Schmeichel staubte Fred ab (66.).

Mit seinem Chip verpasste Iheanacho die Antwort (71.), Fofanas Kopfball parierte de Gea eine Minute später herausragend. Bei Maddisons Schuss aufs kurze Eck hatte der spanische Schlussmann dann keine Chance (80.). Nur: Der vermeintliche Treffer wurde nach VAR-Überprüfung einkassiert. Zuspieler Iheanacho hatte Varane in der Entstehung gefoult.

In den Schlussminuten mühte sich ManUnited noch mal vergebens und war mit dem Remis letztlich gut bedient. Für die Red Devils steht am Samstag (13.30 Uhr) das Auswärtsspiel bei Everton an. Leicester erwartet bereits am Donnerstag (21 Uhr) die PSV Eindhoven im Europa-League-Viertelfinale.