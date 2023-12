Schluss in Old Trafford, der FC Bayern gewinnt mit 1:0 gegen Manchester United. Es war wahrlich kein Gala-Auftritt des Rekordmeisters, verdient ist der knappe Erfolg dennoch. Die Red Devils konnten eine kurze Drangphase nach der Pause nicht nutzen und scheiden am Ende als Gruppenletzter aus.

Abpfiff

90' +4 Bruno Fernandes flankt ins Toraus.

90' +2 Kane klärt eine Ecke von Bruno Fernandes.

90' +1 Fünf Minuten werden noch nachgespielt.

89' Bruno Fernandes flankt den Freistoß auf den Kopf von Evans, der aber für Kimmich auflegt. Keine Gefahr.

88' Gelbe Karte (Bayern)

Goretzka

Goretzka sieht noch Gelb für ein Foul an Pellistri.

87' Nichts mehr los in Old Trafford, ManUnited scheint sich mit der Niederlage und dem Ausscheiden abgefunden zu haben.

83' Die Ecke landet auf dem Kopf von Kane, der freistehend aus zehn Metern knapp rechts vorbei köpft.

82' Kimmich bringt einen Freistoß von rechts gefährlich in den Strafraum, dort blockt Evans einen Schuss von Kim zur Ecke.

80' Spielerwechsel (ManUnited)

Mainoo kommt für Varane Ten Hag verteilt noch etwas Spielzeit.

79' Eine Flanke von Dalot wird von Upamecano in die Arme von Neuer abgefälscht.

78' Wan-Bissaka klärt einen Steckpass von Tel.

77' Spielerwechsel (Bayern)

Tel kommt für Coman Coman scheint angeschlagen zu sein und wird durch Tel ersetzt.

76' Bayern hat nun die volle Kontrolle, ManUnited igelt sich ein.

73' Schöner Ball von Onana in den Lauf von Dalot, der sich die Kugel aber etwas zu weit vorlegt. Neuer kommt aus dem Tor und nimmt den Ball auf.

72' ManUnited ließ sich in den letzten Minuten etwas zu tief fallen, die Folge ist der Rückstand.

71' 0:1 Tor für Bayern

Coman (

Rechtsschuss, Rechtsschuss, Kane Bayern schlägt zu! Coman behauptet sich im Zentrum, über Müller landet der Ball bei Kane, der fein durchsteckt zu Coman. Frei vor Onana wartet der Franzose noch kurz ab und vollendet dann mit rechts ins linke Eck.

68' Aktuell ist nicht viel los. Beide Teams wirken uninspiriert.

63' Neuer muss nach einem weiten Pass in Richtung weit aus seinem Tor und klärt nach Brustannahme zum Einwurf.

62' Kane legt auf für Kimmich, der zentral aus 20 Metern direkt abzieht. Weit drüber.

62' Kimmich mit einem riskanten Querpass, Upamecano kann gerade noch klären.

61' Gelbe Karte (ManUnited)

Amrabat

Amrabat kann Musiala nur per Foul stoppen.

59' McTominay wird zentral vor dem Strafraum freigespielt, legt sich den Ball aber einen Tickk zu weit vor. Letztlich kommt er nicht zum Abschluss.

59' Musiala dribbelt auf den Strafraum zu, sein Steckpass zu Sané ist dann aber zu ungenau. Abstoß.

58' Enge Zweikämpfe über das gesamte Feld. Aktuell behauptet sich ManUnited öfter.

56' Kopenhagen ist parallel in Führung gegangen. ManUnited wäre aktuell als Letzter komplett raus.

54' Kimmich verliert den Ball vor dem eigenen Strafraum, Bruno Fernandes setzt sich durch und zieht aus 17 Metern ab. Links vorbei.

53' Gelbe Karte (ManUnited)

Antony

Antony trifft Davies am Schienbein und wird verwarnt.

52' Die Red Devils spielen es auf links sauber durch, Garancho gibt nahe der Grundlinie gefährlich in den Fünfer. Dort klärt Kim gerade noch vor Antony.

50' Aktuell würde ManUnited ein Tor fürs Weiterkommen genügen.

50' Musiala schickt Sané auf links, seine flache Hereingabe landet bei Varane.

49' Wan-Bissaka enteilt Davies und spielt von rechts flach zurück an die Strafraumgrenze. Dort zieht Bruno Fernandes direkt ab, weit drüber.

48' Einige Ungenauigkeiten zu Beginn der zweiten Hälfte beim FCB.

47' Kim spielt erst einen ungenauen Pass ins Zentrum und muss dann im eigenen Strafraum gegen Antony klären.

46' Spielerwechsel (ManUnited)

Wan-Bissaka kommt für Shaw Dalot rückt auf die linke Seite, Wan-Bissaka nach rechts.

46' Spielerwechsel (Bayern)

Laimer kommt für Mazraoui Weiter geht's, jeweils ein Wechsel auf beiden Seiten.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Pause im Old Trafford, Manchester United und Bayern schenken sich nichts. Viele Zweikämpfe prägen das Spiel, Torchancen eher weniger. Gefährlicher waren bisher die Münchner, so richtig geprüft wurde Onana aber nicht.

Halbzeitpfiff

45' +1 Bayern hat Platz vor dem Strafraum, Sané zögert aber zu lange. Letztlich wird ein Schuss von Kane geblockt.

45' +1 Drei Minuten werden nachgespielt.

44' Feiner Pass von Coman rechts in den Strafraum zu Kane, dort geht es aber nicht weiter.

43' ManUnited kontert über Garnacho, der am Strafraum von Upamecano souverän gestellt wird.

42' Coman setzt sich robust gegen Shaw durch, spielt dann aber zu ungenau zu Kane.

42' Antony tänzelt gegen Davies und nimmt dann Dalot mit, der ins Aus spielt.

39' Weiter geht's, ManUnited spielt kurz in Unterzahl. Maguire probiert es nochmal.

37' Maguire spielt den Ball ins Aus und fasst sich an die Leiste. Das Spiel ist unterbrochen.

36' Kane spielt Coman rechts frei, seine Hereingabe wird in die Arme von Onana abgefälscht.

35' Mazraoui wird erst von Garnacho getunnelt, kommt aber gut zurück und erobert dann die Kugel.

33' ManUnited fordert Handelfmeter, nachdem Upamecano Kim angeköpft hatte. Es geht aber weiter, es war unter anderem außerhalb des Strafraums.

32' Bayern kontert: Coman flankt von rechts an den Fünfer und findet Sané, der den Ball aber nicht aufs Tor bringt. Glück für ManUnited!

32' Erneut ist eine Ecke der Red Devils viel zu harmlos.

31' Bruno Fernandes nimmt sich der Sache an, die Mauer fälscht zur Ecke ab.

30' Sané kommt 25 Meter vor dem Tor gegen McTominay zu spät. Freistoß.

29' ManUnited presst sehr hoch, Bayern sucht stets die spielerische Lösung. Meist geht es gut.

27' Sané spielt einen Doppelpass mit Musiala und dribbelt dann mit hohem Tempo in den Strafraum. Dort verpasst der Nationalspieler aber den Abschluss und legt nochmal quer zu Musiala, der von Dalot gestellt wird. Es gibt nur Ecke, gefährlich wird diese nicht.

24' Der Standard wird nicht gefährlich, anschließend gibt es neben dem Tor außerhalb des Feldes aber eine kleine Rudelbildung, nachdem Garnacho Coman in die Bande geschubst hatte.

24' Shaw! Bruno Fernandes verlagert das Spiel zum Linksverteidiger, der aus etwa 20 Metern mit links abzieht. Neuer pariert mit beiden Fäusten zur Ecke.

22' Kimmich hat vor dem Strafraum viel Platz und löffelt den Ball an den Fünfer, wo Musiala das Kopfballduell gegen Maguire verliert.

21' Das Tempo ist etwas raus, ManUnited hält den Ball in den eigenen Reihen.

19' Auf der anderen Seite will Bruno Fernandes zu Höjlund durchstecken, Bayern verteidigt es aber im Kollektiv.

19' Davies erobert den Ball auf links, sein Steilpass zu Sané ist dann aber zu weit.

17' Musiala kommt links im Strafraum zu Fall, das Spiel läuft aber weiter. Maguire soll zu spät gekommen sein, überprüft wird die Szene aber nicht.

13' Bayern wird stärker: Davies zieht links im Strafraum ab, sein Versuch wird geblockt. Anschließend probiert es Kimmich aus der Distanz, Onana pariert sicher.

12' Kane schickt Mazraoui in die Tiefe, seine Flanke ist dann aber einen Tick zu weit für Sané.

10' Erster Abschluss: Musiala spielt Coman rechts im Strafraum frei, der Franzose legt dann auf für Kane. Dessen direkter Flachschuss von der Strafraumgrenze ist kein Problem für Onana.

9' Mazraoui wird rechts im Strafraum freigespielt und hat viel Platz, findet mit seiner Hereingabe aber keinen Abnehmer.

8' Antony tunnelt an der Außenlinie Kim und geht dann ins Laufduell mit Goretzka. Der Münchner setzt sich am Ende durch, Abstoß.

6' Garnacho lässt Mazraoui stehen, Coman hilft aber und erobert den Ball.

5' Bayern kommt auf rechts nicht in die Zweikämpfe, Antony lässt Sané stehen, schießt von der Strafraumgrenze aber weit vorbei.

4' Bruno Fernandes schlägt die Ecke von rechts in den Strafraum, keine Gefahr.

4' ManUnited läuft hoch an und gewinnt den Ball auf rechts. Antony schickt Dalot an die Grundlinie, dessen Hereingabe blockt Kimmich zur Ecke.

3' Garnacho setzt Upamecano unter Druck, Abstoß.

2' Der FCB übernimmt direkt die Spielkontrolle. Dalot passt bei einem Diagonalpass auf Sané gut auf.

1' Bayern taucht direkt im Strafraum auf, Coman setzt Kane ein. Die Hereingabe des Engländers kommt nicht an, zudem stand Coman zuvor im Abseits.

1' Espen Eskas gibt die Partie frei, der FC Bayern stößt an.

Anpfiff

20:57 Uhr Die Teams laufen ein, die Hymne ertönt.

20:43 Uhr "Wir hatten 22 kritische Ballverluste. Das ist für uns ein absurd hoher Wert. Auch das Verhalten nach diesen Ballverlusten war absolut nicht auf unserem Level", nennt Tuchel die Gründe für das 1:5 in Frankfurt. Wird es heute besser?

20:31 Uhr Das Hinspiel verlief torreich. Bayern triumphierte am Ende mit 4:3, beide Defensivreihen erwischten nicht ihren besten Tag. ManUniteds Doppeltorschütze Casemiro ist heute nicht dabei.

20:25 Uhr Während der FC Bayern schön längst für das Achtelfinale qualifiziert ist, braucht ManUnited heute einen Sieg, um noch die Chance auf Platz zwei zu haben. Gleichzeitig müssten Kopenhagen und Galatasaray unentschieden spielen.

19:55 Uhr Neuer feiert heute seinen 700. Pflichtspieleinsatz auf Vereinsebene. Bleibt der Bayern-Keeper heute ohne Gegentor?

19:53 Uhr Bei Bayern gibt es derweil nur einen Wechsel im Vergleich zum Frankfurt-Debakel. Musiala startet auf der Zehn und verdrängt Choupo-Moting auf die Bank.

19:50 Uhr Auch ManUnited hat etwas gutzumachen. Die Red Devils verloren am Wochenende kläglich mit 0:3 zuhause gegen Bournemouth. Im Vergleich zu dieser Partie lässt Erik ten Hag zweimal rotieren. Varane, erstmals seit über einem Monat wieder in der Startelf, und Höjlund beginnen für Reguilon und Martial, der wie Rashford krank fehlt.