"Mannschaft ist voller Tatendrang“: Löwen empfangen Darmstadt

Nach dem gelungenen Saisonauftakt empfangen die Sechziger am Freitagabend die Lilien aus Darmstadt. Die Münchner kommen mit Selbstvertrauen aus den ersten beiden Spielen, die Darmstädter hingegen haben bisher keinen Punkt geholt und sind derzeit auf Formsuche.

Gegen den angeschlagenen SV Darmstadt haben die Löwen berechtigte Chancen, heute Abend in die nächste Runde einzuziehen. Die Lilien notieren vier Corona-Fälle, zu denen auch die Stammspieler Skarke und Honsak gehören, mit Mehlem und Seydel fehlen zwei weitere Spieler verletzt. Nach dem schwierigen Start in der zweiten Liga folgt jetzt das schwierige Pokalspiel in München. Trotzdem warnt Löwen-Trainer Michael Köllner vor dem Darmstädtern, die eine starke letzte Rückrunde spielten und die "einige als Geheimfavorit für den Aufstieg auf dem Zettel hatten".

Die Lilien haben offensiv besonders mit dem Abgang von Top-Scorer Serdar Dursun (34 Scorerpunkte) zu kämpfen. Auch im Pokalspiel müssen die Darmstädter neue Wege finden, ohne ihren Zielspieler offensiv Akzente zu setzen. In den beiden bisherigen Partien in Liga zwei blieben sie bisher torlos und warten noch auf den ersten Pflichtspieltreffer.

Wichtiges Spiel für beide Teams

Köllner fordert von seinem Team "volle Überzeugung und viel Selbstvertrauen". Besonders das letzte Spiel bei Wehen Wiesbaden hätte gezeigt, dass "die Jungs fighten können". Die Torwartfrage bei den Münchnern ist geklärt: Marco Hiller wird zwischen den Pfosten zurückkehren. Die Löwen müssen allerdings weiterhin auf Marius Willsch und Semi Belkahia verzichten, die letzte Saison wichtige Puzzleteile für den TSV 1860 München waren. Dennoch ist die Mannschaft "voller Tatendrang“ vor heimischen Rängen in die nächste Runde einzuziehen.

Heute Abend wird sich zeigen, ob die Giesinger ihre Chance gegen die angeschlagenen Gäste nutzen können. Sowohl finanziell, als auch sportlich wäre ein Erfolg sehr wichtig. Darmstadt hingegen könnte mit einem Sieg den negativen Trend beenden, um in der 2. Bundesliga wieder in die richtige Spur zu kommen. Anpfiff der Partie ist heute Abend um 20.45 Uhr.