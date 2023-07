Mannheim verpflichtet Admira Wackers Gattermayer

Waldhof Mannheim verstärkt seine Offensive mit dem ablösefreien österreichischen U-21-Nationalspieler Angelo Gattermayer.

Angelo Gattermayer (m.) heuert in Mannheim an. GEPA pictures

Der SV Waldhof Mannheim gab am Montag seinen nächsten Neuzugang für die kommende Drittligasaison bekannt: Angelo Gattermayer kommt ablösefrei vom österreichischen Zweitligisten Admira Wacker. "Im Vorfeld habe ich ausschließlich positive Dinge über den SV Waldhof gehört. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass Mannheim der ideale Ort ist, um die ersten Schritte außerhalb Österreichs zu gehen", begründete der 21-Jährige seinen Wechsel.

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

Gattermayer verlässt die Admira nach sieben Jahren, nachdem er seinen Vertrag Ende Juni auslaufen ließ. Im Mai 2021 hatte der Offensivspieler für die "Panther" aus dem Umland von Wien debütiert, insgesamt bestritt er für die Admira 41 Pflichtspiele, davon 13 in der Bundesliga. Seine sechs Tore im Profibereich gelangen ihm bei 25 Einsätzen in der abgelaufenen Saison in der 2. Liga. Diese Leistungen brachten ihn im Juni auch erstmals in die österreichische U-21-Auswahl, für die er nun bei zwei Länderspielen steht.

"Mit Angelo haben wir einen hochinteressanten Spieler von uns überzeugen können, der eine sehr gute Saison gespielt hat. Er ist sehr dribbelstark im direkten Duell und bringt zudem auch eine gute Geschwindigkeit mit", erklärte Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof. "Angelo ist ein Spieler, der mit seinen 21 Jahren schon viele Erfahrungen in Österreich gesammelt hat und den unbedingten Willen mitbringt, sich hier durchzusetzen."

Der Stürmer wird in Mannheim die Rückennummer 23 tragen und ist bereits der neunte Sommer-Neuzugang des SVW. 15 Spieler verließen die Mannheimer bislang.