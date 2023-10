Nach Zitterpartie gegen Rouen: Adler schon im Achtelfinale

Die Adler Mannheim haben in der CHL vorzeitig die K.-o.-Runde erreicht - durch einen 3:2-Erfolg gegen den französischen Vertreter Rouen Dragons.

Tyler Gaudet traf in der 52. Minute nach einem gelungenen Spielzug in Überzahl für die Mannheimer und sorgte für die Entscheidung. Zuvor hatten die Kurpfälzer im ersten Drittel eine frühe 2:0-Führung durch Jordan Murray (2.) und David Wolf (12.) verspielt. Vor 7.172 glichen die Franzosen durch einen Doppelschlag von Loic Lamperier (16., 17.) noch im ersten Drittel aus.

Trotz eines klaren Plus an Abschlüssen zugunsten der Adler blieb die Partie letztlich bis zum Schluss spannend. Fast zwei Minuten versuchte Rouen am Ende, mit sechstem Feldspieler zum erneuten Ausgleich zu kommen. Für Mannheim war es der vierte Sieg im fünften Spiel in der 2023/24 erstmals in einem neuen Modus mit einer einzigen Tabelle ausgetragenen Liga.

Zum Abschluss treten die Adler am Mittwoch kommender Woche beim slowakischen Klub HC Kosice (18.30 Uhr) an. Zuvor sind sie noch zweimal in der DEL gefordert: Am Freitag bei den Fischtown Pinguins (19.30 Uhr), am Sonntag gegen den ERC Ingolstadt (14 Uhr).