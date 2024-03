Effiziente Eisbären gewinnen auch Spiel 4 in Mannheim

Die Eisbären Berlin befinden sich auf dem besten Wege, ins Halbfinale der DEL-Play-offs einzuziehen. Im vierten Spiel der Best-of-Seven-Serie gewannen die Eisbären mit 3:1 gegen Mannheim.

Nach der knappen 2:3-Niederlage samt schlussendlich erfolgloser Aufholjagd in Spiel 3 der Best-of-Seven Serie gegen die Eisbären Berlin wollten sich die Adler Mannheim vor dem heimischen Publikum den Ausgleich in der Serie schnappen.

In einem ausgeglichenen ersten Drittel schien der erste Momentum-Schwung auch auf Seiten der Hausherren zu gehen: Veilleux' Strafe wegen Beinstellens sorgte für das erste Powerplay der Partie, doch in Überzahl blieben die Adler zu ungefährlich. Kaum war Berlin wieder komplett schlug der Hauptrundenzweite auch direkt zu: Pföderl bediente den mitgeeilten Noebels mustergültig, der Adler-Goalie Tiefensee aus kurzer Distanz keine Abwehrchance lies (17.). Nach der ersten Drittelpause präsentierten sich die Adler im zweiten Durchgang deutlich fokussierter und hatten gleich mehrfach die Möglichkeit zum Ausgleich. Kühnhackl in Unterzahl und Vey vergaben aus besten Positionen.

Eder konter Szwarz - Wiederer trifft ins leere Tor

Fallen sollte der Ausgleich dennoch - und das durch einen blitzsauber vorgetragenen Spielzug: Aus der eigenen Hälfte bediente Reul den startenden Hännikäinen, der das Auge für Szwarz am zweiten Pfosten hatte (52.). Damit war alles angerichtet für äußerst spannende Schlussminuten, in denen sich beide Teams weitere gute Möglichkeiten erspielten. In der 58. Minute durfte Berlins Eder vom rechten Face-Off-Kreis abziehen, traf dabei vermeintlich aber nur die Latte. Allerdings nur vermeintlich - nach erneuter Betrachtung der Bilder wurde klar, Eders Schuss hatte die Linie klar überquert und war im Anschluss an die hintere Torstange geprallt (58.).

Als Reaktion auf den erneuten Rückstand nahm Mannheims Trainer Dallas Eakins Goalie Tiefensee vom Eis, der abermalige Ausgleich gelang den Hausherren allerdings nicht mehr. Stattdessen durfte Berlin noch einmal jubeln. Kurz vor der Schlusssirene traf Wiederer zum 3:1-Endstand ins verlassene Mannheimer Tor (59.). Durch den dritten Sieg gegen die Adler in Serie führt Berlin nun mit 3:1 in der Serie und braucht nur noch einen Erfolg für den Einzug ins Halbfinale der DEL-Play-offs. Spiel 5 der Best-of-Seven-Serie steigt am Dienstag (19.30 Uhr) in Berlin.