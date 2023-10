Im Penaltyschießen: Augsburg bezwingt Mannheim

Die Augsburger Panther haben zum Start des 15. Spieltags ein Ausrufezeichen gesetzt und die Adler Mannheim bezwungen. Gegen den Tabellenzweiten und ersten Berlin-Verfolger siegten die Fuggerstädter im Penaltyschießen.

Für die Adler Mannheim setzt sich die schwache Form aus den vergangenen beiden Partien fort, denn das 3:4 nach Penaltyschießen (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) bedeutet für die Baden-Württemberger nach dem 4:7 bei den Iserlohn Roosters und dem 1:4 bei der Düsseldorfer EG die dritte Pleite in Serie. Dadurch verlieren sie zugleich auch den Anschluss an die Eisbären Berlin an der Tabellenspitze.

Nach Treffern von Tom Kühnhackl (20.), Topstürmer Matthias Plachta (31.) und Linden Vey (50.) auf Mannheimer Seite sowie Chris Collings (18.) Matt Puempel (20.) und Moritz Elias (47.) für Augsburg ging es mit einem 3:3 ins letztlich entscheidenden Penaltyschießen, in dem lediglich Panther-Angreifer Luke Esposito traf und somit den Sieg eintütete.

Für die Adler Mannheim bietet sich am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) eine neue Chance, den kleinen Negativtrend zu stoppen, wenn sie die Löwen Frankfurt empfangen. Die Augsburger Panther, die durch den Sieg vorübergehend auf Rang zehn klettern, empfangen zeitgleich das Tabellenschlusslicht, die Düsseldorfer EG.