"Mangelnde Perspektive": Schröter verlässt Hansa Richtung München

Nach nur einem Jahr gehen Morris Schröter und Hansa Rostock schon wieder getrennte Wege. Der 27-Jährige wechselt zum Drittligisten TSV 1860 München, wie beide Klubs bekanntgaben.

Künftig für den TSV 1860 München am Ball: Morris Schröter. IMAGO/Jan Huebner

1860 hat Morris Schröter verpflichtet, der trotz Vertrag bis zum 30. Juni 2025 in den Planungen von Hansa keine Rolle mehr spielte. Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2022 vom damaligen Absteiger Dynamo Dresden nach 31 Zweitliga-Einsätzen nach Rostock, konnte sich an der Ostsee aber nicht wirklich durchsetzen. Schröter absolvierte 20 Spiele für Hansa, kam über die Jokerrolle aber nicht hinaus. Nur einmal stand er in der Startelf.

Das waren auch die Beweggründe für den Wechsel nach München. "Morris möchte aufgrund der mangelnden Perspektive bei uns eine neue Herausforderung annehmen", ließ Hansa-Sportdirektor Kristian Walter wissen. "Diesem Wunsch sind wir selbstverständlich nachgekommen, weil es sowohl für ihn als auch für uns als Verein aus sportlicher Sicht absolut sinnvoll ist."

"Ich habe die Zeit in Rostock und bei Hansa sehr genossen und bin dankbar, für die Erfahrungen und Erlebnisse, die ich hier sammeln durfte", meinte Schröter, für den es nun bei 1860 weitergeht. Nach Vereinsangaben soll der Offensivmann "bereits heute am Mannschaftstraining an der Grünwalder Straße teilnehmen". "Ich freue mich sehr, bei den Löwen zu sein und nun den Verein und die Stadt kennenzulernen", meinte Schröter. "Ich möchte sportlich dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam eine erfolgreiche Zeit mit dem TSV 1860 München haben."

Drittliga-Erfahrung bringt Schröter auf jeden Fall reichlich mit. Für den FSV Zwickau stand er vor seiner Zeit in Dresden und Rostock 151-mal in der 3. Liga auf dem Feld.