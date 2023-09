Sechster Streich in Folge: City trotz Rodrigo-Aussetzer weiter makellos

18 Punkte aus den ersten sechs Spielen, auch der Champions-League-Auftakt gegen Roter Stern Belgrad am Dienstag glückte - es läuft bei Manchester City. Beim 2:0-Sieg gegen Nottingham begannen die Skyblues enorm dominant und brachten den Vorsprung souverän über die Zeit - auch ohne Rodrigo, der nach der Pause die Kontrolle verlor und vom Platz flog.

City-Coach Pep Guardiola hatte sich drei Tage nach dem 3:1 gegen Belgrad für drei Wechsel entschieden, Ex-Dortmunder Akanji, Ex-Leipziger Gvardiol und Doku rückten für Aké, Sergio Gomez und den verletzten Bernardo Silva in die Startelf.

Bei Nottingham standen unter anderem die ehemaligen Bundesliga-Profis Niakhaté, Mangala und Awoniyi von Beginn an auf dem Platz.

Ballbesitz pur - Nottingham findet nicht in die Spur

Manchester City konnte sowohl die ersten fünf Ligaspiele als auch den Auftakt in der Königsklasse makellos gestalten, entsprechend selbstbewusst kamen die Skyblues auch gegen Nottingham aus der Kabine. Bis zum herrlich herausgespielten 1:0 durch Foden hatte City 95 Prozent Ballbesitz (7.), auch nach dem nicht minder schön kombinierten 2:0, das Haaland per Kopf abschloss (14.), bekam Nottingham keinen Fuß auf den Rasen.

Rodrigo außer Kontrolle - City eine Halbzeit zu zehnt

Nach einer halben Stunde stand City noch immer bei knapp 90 Prozent Ballbesitz. In der Schlussviertelstunde der ersten 45 Minuten nahmen die Mannen von Pep Guardiola aber den Fuß vom Gas und verstrickten sich in kleineren Unkonzentriertheiten, weshalb es erstmal bei der Zwei-Tore-Führung blieb.

Die Skyblues hatten alles unter Kontrolle - doch in Hälfte zwei waren keine 60 Sekunden gespielt, da brannten Rodrigo die Sicherungen durch: Der Spanier packte Gibbs-White deutlich sichtbar mit beiden Händen am Hals an und sah dafür Rot (46.).

City musste also eine Halbzeit in Unterzahl spielen, zog sich etwas weiter zurück und überließ den Gästen den Ball. Diese wussten damit aber nur selten etwas anzufangen, somit wurde es eine zähe Partie ohne große Highlights.

Haaland vergibt die Entscheidung

Die größte Chance hatte Awoniyi, der den Ball aber über Ederson hob (57.), ansonsten musste der Brasilianer nicht eingreifen. Auf der Gegenseite vergab Haaland zum Anbruch der Schlussphase die Entscheidung (77.).

Auch in den letzten Minuten bekam Nottingham die PS nicht auf den Platz, bei Elangas einziger Prüfung für Ederson war das Spiel schon beinahe beendet (90.+5). Somit feierte Manchester City den sechsten Sieg in der Liga in Serie und bleibt Tabellenführer.

Für City steht die nächste englische Woche an: Die Skyblues sind am Dienstag im League Cup bei Newcastle United gefordert. Nottingham spielt erst am kommenden Sonntag wieder, dann gastieren die Bees in Nottingham.