Kantersieg gegen Newcastle: City baut Vorsprung auf Liverpool aus

Manchester City nutzte den Patzer des FC Liverpool im Rennen um die Meisterschaft eindrucksvoll und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze durch ein 5:0 gegen Newcastle aus - in doppelter Hinsicht.

Pep Guardiola nahm nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League beim 1:3 in Madrid vier Änderungen vor: Zinchenko, Gündogan, Sterling und Grealish begannen für Walker, Bernardo Silva, Mahrez und Foden.

Eddie Howe wechselte nach dem 0:1 bei Liverpool auf drei Positionen in der Startelf Newcastles: Schär, Shelvey und Willock wichen für Lascelles, Longstaff und Wood.

Sterling eröffnet, Burns Ausgleich zählt nicht

City startete gewohnt dominant und hatte in der zehnten Minute die erste Topchance, die Laporte noch ausließ. Nur fünf Minuten später verpasste mit Cancelo ein Defensivkollege die zweite große Möglichkeit der Skyblues, die aber nur kurz darauf erfolgreich waren: Gündogan bediente Cancelo, der auf Sterling querlegte, der wiederum aus kurzer Distanz einnickte (19.). Doch zu diesem Zeitpunkt hatte auch Newcastle noch seine Momente und erzielte den vermeintlichen Ausgleich durch Burn, vor dem Bruno Guimaraes jedoch im Abseits gestanden hatte.

Es war das vorerst letzte offensive Lebenszeichen der Gäste, die in der 34. Minute Glück hatten, dass der letzte Ball einer wunderbaren Kombination des Favoriten keinen Abnehmer fand. Ein Versäumnis, das Laporte kurz darauf vergessen machte, indem er einen Abstauber zur 2:0-Halbzeitführung verwertete (38.).

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Die Citizens blieben die deutlich gefährlichere Mannschaft und legten nach einer guten Viertelstunde in Person von Rodri nach (61.). Auch die Entscheidung veranlasste die Hausherren aber zunächst nicht dazu, einen Gang zurückzuschalten. Stattdessen verpasste Zinchenko wenige Minuten später noch den vierten Treffer (68.).

Skyblues gelingt mögliche Vorentscheidung

In der Schlussphase nahm sich City dann aber doch etwas zurück, weshalb die Gäste zur besten Chance des Spiels kamen: Ederson pariert im Eins-gegen-eins gegen Joker Wilson (83.). Angestachelt von der Möglichkeit Wilsons schlugen die Hausherren dann doch noch mal zu - und das gleich doppelt: Erst vollendete der eingewechselte Foden selbst (90.), ehe er den Schlusspunkt Sterlings gemeinsam mit Grealish sehenswert vorbereitete (90.+3).

Durch den 5:0-Kantersieg setzen sich die Skyblues drei Punkte vor Liverpool (am Samstag nur 1:1 gegen Tottenham) an die Tabellenspitze und landen einen womöglich vorentscheidenden Dreier im Titelkampf. Und das in doppelter Hinsicht: Auch die Tordifferenz ist nun um vier Treffer besser als die der Reds.

Den nächsten Schritt auf dem Weg zur Meisterschaft kann City bereits am Mittwochabend (21.15 Uhr) bei den Wolverhampton Wanderers gehen. Newcastle ist erst am 16. Mai wieder gefordert. Um 21 Uhr ist Arsenal im St. James' Park zu Gast.