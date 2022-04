ManCity antwortet Liverpool und ist wieder an der Spitze

Nach dem 4:0 von Liverpool am Vorabend stand Manchester City gegen Brighton unter Zugzwang. Gegen chancenlose Seagulls gewann die Guardiola-Elf verdient mit 3:0 und eroberte sich die Tabellenführung zurück.

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg in Folge und der 2:3-Niederlage im Halbfinale des FA-Cups rotierte Pep Guardiola in seiner Anfangself ordentlich durch: Hinten ersetzte Laporte Zinchenko, dafür rückte Aké auf die defensive Außenbahn. Auf der Sechs spielten Gündogan und Rodrigo anstelle von Fernandinho. Vorne kamen De Bruyne und Mahrez neu ins Team - Gabriel Jesus, Grealish und Sterling saßen erstmal auf der Bank.

Die Citizens, durch den Sieg des LFC am Vorabend gegen Manchester United unter Zugzwang, taten sich in den ersten Minuten trotz neuer Offensivleute schwer. Die Seagulls standen dicht gestaffelt in der eigenen Hälfte und ließen wenig zu. Einzig Sanchez' missratener Querpass hätte Mahrez eine gute Torchance ermöglicht, doch der Algerier überlegte zu lange und verspielte so die gute Möglichkeit (16.).

Stattdessen entstanden halb verzweifelte Versuche aus der Distanz, die im Falle von Cancelo eher schlecht gelangen (25.) oder bei De Bruyne nur knapp vorbeirauschten (26.). Alles in allem aber war es ein ideenloser Auftritt des himmelblauen Star-Ensembles, das immer wieder auch zu statisch wirkte.

Mahrez eröffnet, Foden und Bernardo Silva erhöhen

Im zweiten Durchgang aber sollte sich das dann ändern. Schon nach acht Minuten klingelte es das erste Mal, nachdem Mac Allister in Citys Hälfte den Ball verlor und die Hausherren über De Bruyne schnell schalteten. Letztlich hatte Mahrez zwar etwas Glück bei seinem Abschluss, doch der Ball flog über Sanchez ins Netz (53.). Zu diesem Zeitpunkt war City wieder mit einem Zähler Vorsprung an der Tabellenspitze.

Den knappen Sieg brachten die Citizens aber selbstverständlich nicht einfach über die Zeit. Foden erzielte nach einer kurzen Ecke per abgefälschtem Schuss das 2:0 (65.), ehe Bernardo Silva in der Schlussphase nach dem zweiten Assist von De Bruyne den Deckel draufmachte (82.).

Das 3:0 ging völlig in Ordnung - Brighton hatte mit nur zwei Torschüssen wenig vom Spiel. Der Sieg verhalf ManCity zur wiedererlangten Tabellenführung. Weiter geht es für beide Teams am Wochenende: City empfängt am Samstag (16 Uhr) Watford, die Seagulls am Sonntag (15 Uhr) Southampton.