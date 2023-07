2:1 in Seoul: Atletico kontert Manchester City aus

Lange war das Spiel zwischen Manchester City und Atletico Madrid ein Duell auf Augenhöhe. Dann konterten die Spanier zweimal mit brutaler Effizienz und gewannen am Ende verdient mit 2:1.

Lief in der zweiten Halbzeit einigen Kontern von Atletico Madrid hinterher: Rico Lewis, hier gegen Koke. Getty Images

Bei beiden Mannschaften standen von Beginn an große Namen auf dem Rasen, ein Zeichen dafür, wie wichtig sowohl City-Trainer Pep Guardiola, als auch Madrids Coach Diego Simeone das Testspiel in der südkoreanischen Hauptstadt nahmen. Bei City begann unter anderem Haaland sowie der vom FC Bayern umworbene Walker, de Bruyne blieb dagegen das ganze Spiel über auf der Bank. Atletico stürmte zunächst mit Griezmann und Morata, Depay nahm zunächst draußen Platz.

Wechselorgien lähmen den Spielfluss der Citizens

Nachdem das Spiel wegen starker Regenfälle mit 40-minütiger Verzögerung angepfiffen wurde, entwickelte sich ein gutes Fußballspiel, in dem sich beide Mannschaften aber nicht zu sehr verausgaben wollten. Die Citizens zogen ihr gewohntes Ballbesitz- und Positionsspiel auf, Atletico lauerte dagegen aus einer guten Defensive heraus auf Konter.

Ein Rodri-Tor nach einer Ecke wurde zurecht nicht gegeben, da Stones Keeper Oblak auf unfaire Weise behindert hatte (23.). Auf der Gegenseite hatte Morata die größte Chance, seinen Kopfball aus fünf Metern setzte er aber über die Latte (30). Mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es daher in die Kabinen.

Nach der Pause bot sich zunächst das gleiche Bild: Der Eingewechselte Ortega verhinderte mit einer Glanzparade den Führungstreffer der Spanier (49.), auf der anderen Seite knallte Walker einen Volleyschuss an die Latte (54.). Danach begannen die Wechselorgien bei beiden Teams und beraubten vor allem die Citizens ihrer Eingespieltheit und ihres Spielflusses. Atletico nutzte dies und konterte zweimal mit brutaler Effizienz: Erst war es Depay, der mit einem Distanzschuss Ortega überwand (66.), wenig später dribbelte sich dann Carrasco vom linken Flügel nach innen und vollendete zum 2:0 (73.). Ruben Dias' Anschlusstreffer kam schließlich zu spät (85.).

City am nächsten Sonntag im Supercup gefordert

Für das Team von Pep Guardiola war die Partie in Seoul der letzte Test der Sommervorbereitung. Bereits am nächsten Sonntag geht es für die Skyblues um den ersten Pokal der Saison, im Finale um den Community Shield wartet Vizemeister Arsenal (17 Uhr, LIVE! bei kicker). Atletico hat indes noch ein wenig mehr Zeit, bis zum Ligastart gegen Granada am 14. August (21.30 Uhr) sind es noch über zwei Wochen.