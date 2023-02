"Mama kann nicht verlieren": Wenn der Super Bowl zum "Kelce Bowl" wird

Im Super Bowl schreiben Travis (33) und Jason Kelce (35) Geschichte. Ihre Mutter sieht den schlimmsten Befürchtungen ins Auge.

Abseits des Offensichtlichen hat der Super Bowl LVII - also in seiner 57. Auflage - aber auch wieder die kleinen, netten Geschichten zu bieten. In diesem Jahr unter anderem eine herzerwärmende. Schließlich stehen sich mit Jason (35) und Travis Kelce (33) zum ersten Mal zwei Brüder im Kampf um die Vince Lombardi Trophy gegenüber - vom "Kelce Bowl" ist mitunter die Rede.

Der ältere der beiden Brüder ist als Center Teil der bärenstarken Offensive Line der Philadelphia Eagles, während der etwas jüngere Bruder als Top-Anspielstation bei den Kansas City Chiefs fungiert. Travis Kelce und Quarterback Patrick Mahomes (27) sind seit Jahren mit das gefürchtetste Duo der Liga - und längst ist klar, dass der Tight End als einer der besten seiner Zunft in die NFL-Geschichte eingehen wird.

Auf ihren jeweiligen Positionen gibt es aktuell wohl keine Besseren als Kelce und Kelce - und die Unterstützung für ihren jeweiligen Quarterback gehört zu den entscheidenden Faktoren beim Duell am Sonntag.

Einer, der beide Kelces kennt, ist Chiefs-Coach Andy Reid. 2011 draftete er noch als Trainer der Eagles Jason Kelce, zwei Jahre später dann kurz nach seinem Wechsel nach Kansas City auch Travis. "Ich habe in beide viel Zeit investiert, also fühle ich mich ein bisschen als Teil der Familie", scherzte der Trainer zuletzt auf einer Pressekonferenz.

Beiden wohne das Gen ein, "wirklich leidenschaftlich, aber auch mitfühlend zu sein", beschreibt Reid weiter. "Jason war ein bisschen reifer, als er in die NFL kam, der große Bruder eben", vergleicht Reid die beiden heute. "Travis kam ein bisschen unreifer an, aber er ist wirklich erwachsen geworden. Ich denke, sein großer Bruder hat ihn beschützt, sodass er die verrückten Dinge tun konnten. Er hat ihn bestimmt ein- oder zweimal dazu gebracht, von einer Leiter ins aufgeharkte Laub zu springen oder so etwas."

Dumme-Jungen-Streiche gibt es heute allenfalls digital, via Social Media necken sich Jason und Travis immer mal wieder. Die beiden Athleten, aufgewachsen in Cleveland (Ohio), haben zudem früher an der Highschool und später für die Cincinnati Bearcats auch am College zusammen gespielt. Sie haben ein enges Verhältnis, betreiben auch einen gemeinsamen Podcast. "New Heights" heißt dieser - und in Episode 25 dreht sich natürlich alles um den Super Bowl. "Ich bin kein Chiefs-Fan mehr, Trav. Tut mir leid, es dir zu sagen", erzählte Jason in der Sendung. "Mit meinem Fandom ist es für die nächsten zwei Wochen vorbei. Es wird nicht gegrillt, es passiert gar nichts."

Schließlich ist klar, dass sich einer der beiden in der Nacht von Sonntag auf Montag zum Super-Bowl-Sieger krönen wird. Im Übrigen zum zweiten Mal: Sowohl Jason als auch Travis Kelce haben die Meisterschaft schon einmal mit ihren Teams gewonnen, Jason mit den Eagles 2018, Travis mit den Chiefs 2020. Was außerdem sicher ist, hat Travis Kelce im Vorfeld bereits erkannt: "Ein cooles Szenario, dass wir aufeinandertreffen - Mama kann also nicht verlieren."

Mutter Donna Kelce, die oftmals ein zusammengenähtes Mix-Trikot mit ihren beiden Sprösslingen trägt, glaubt aber auch etwas zu wissen: "Es sind deine Hoffnungen und Träume, die wahr werden, wenn es deine Kinder so weit bringen. Aber es sind auch deine schlimmsten Befürchtungen … Denn du weißt, dass jemand als Verlierer nach Hause gehen wird. Und keiner von ihnen verliert sehr gut."