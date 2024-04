Malen und Sabitzer vor Rückkehr gegen PSG - Hoffnung auf Haller

Borussia Dortmund kann gegen Paris St. Germain auf mehrere Rückkehrer bauen. Während Emre Can und Ian Maatsen nach Gelbsperre wieder zur Verfügung stehen, sind Marcel Sabitzer, Donyell Malen und Sebastien Haller nach verletzungs- oder krankheitsbedingten Ausfällen zurück auf dem Platz.

Beim 1:4 in Leipzig legte Borussia Dortmund eine äußerst durchwachsene Vorstellung an den Tag und verlor auch in der Höhe verdient. Insbesondere das Fehlen von Marcel Sabitzer bekam der BVB zu spüren, sein Ersatzmann Felix Nmecha legte einmal mehr einen schwachen Auftritt an den Tag (kicker-Note 5) und wusste ebenso wenig zu überzeugen wie Salih Özcan (5), der den gesperrten Kapitän Emre Can auf der Sechs vertrat.

Für das Halbfinale der Champions League gegen Paris St. Germain (Mittwoch, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) besteht nun Hoffnung auf Besserung. Denn neben Can und Ian Maatsen, der ebenfalls gesperrt fehlte, deutet alles auf eine Rückkehr Sabitzers hin. Der Österreicher, der sich in den vergangenen Wochen in bestechender Form gezeigt hatte, fehlte in Leipzig aufgrund der Nachwirkungen eines Infekts.

Seit der Trainingseinheit am Montag kann Edin Terzic aber wieder auf seinen Mittelfeldmann bauen. Auf der Pressekonferenz am Dienstag freute sich der Trainer über Sabitzers Rückkehr - und die von Donyell Malen, der aufgrund von Oberschenkel-Problemen seit gut zwei Wochen im Kader des BVB fehlt.

"Beide haben gestern am Training teilgenommen. Donny konnte noch nicht alles absolvieren, Marcel fühlte sich schon viel besser", erklärte Terzic, der auch Sebastien Haller nach dessen Sprunggelenks-Verletzung im Training begrüßte: "Er konnte am Training teilweise teilnehmen. Da gucken wir einfach, wie sich das im Abschlusstraining entwickelt. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass uns die Jungs zur Verfügung stehen."

Rückschlag für Duranville

Definitiv ausfallen werden Ramy Bensebaini und Julien Duranville. Letzterer habe sich im Abschlusstraining vor Leipzig "eine Muskelverletzung zugezogen. Da wissen wir nicht, wie die Ausfallzeit ausfallen wird. Wir drücken die Daumen, dass es nicht allzu lange dauert."