Nach klarem Sieg für Mainz 05: Lob für Leitsch, Watschn für Weiper

Trotz der hohen Trainingsintensität feierte der 1. FSV Mainz 05 im Testspiel gegen den FC St. Gallen einen 4:1-Erfolg. Richtig unzufrieden war Trainer Bo Svensson allerdings mit Nachwuchsstürmer Nelson Weiper, den er mangels Leistung bereits nach 26 Minuten vom Feld holte.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Schladming/Österreich berichtet Michael Ebert

"Ich fand es nicht ausreichend, was Nelly gezeigt hat. Mir geht es um die Haltung", betonte Svensson nach der Partie in Salzburg. Der 05-Trainer hatte seinen Jungstar, der mit 18 Jahren kürzlich in der U 21 des DFB debütierte, nach der Pause mit anderen Nachwuchsspielern auf Feld geschickt und in der 72. Minute wieder ausgewechselt.

Lob verteilte Svensson für Maxim Leitsch: "Er hat mir gut gefallen, ebenso die gesamte Innenverteidigung." Leitsch spielte in der ersten Halbzeit an der Seite von Stefan Bell und Edimilson Fernandes, im zweiten Durchgang bildeten Andreas Hanche-Olsen, Alexander Hack und Ersatz-Innenverteidiger Merveille Papela die Dreierkette. Neuzugang Sepp van den Berg macht nach seiner Oberschenkelverletzung das Mannschaftstraining noch nicht komplett mit. "Seine Entwicklung ist jedoch sehr positiv. Vielleicht wird er am Samstag im Test gegen den FC Burnley ein paar Minuten bekommen", sagte Svensson.

Mainz profitierte im ersten Durchgang davon, dass St. Gallens deutscher Trainer Peter Zeidler zunächst die B-Elf aufs Feld schickte. Sein Team hat bereits zwei Ligaspiele absolviert. Als nach rund einer Stunde die Leistungsträger eingewechselt wurden, tat sich Mainz schwerer.

Kohr präsent, auch Krauß fällt positiv auf

Bei den Rheinhessen zeigte Dominik Kohr in den ersten 45 Minuten auf der Sechserposition eine große Präsenz, fungierte beim Führungstor als Vollstrecker und vor dem 2:0 durch Jae-Sung Lee als Balleroberer. Sein Debüt im 05-Trikot gab Tom Krauß, der erst Mitte Juli verpflichtet wurde und in den ersten beiden Testspielen der Sommervorbereitung fehlte. Von seiner Leistung gegen St. Gallen sich Svensson ebenfalls angetan.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs schickte der FSV-Coach elf neue Spieler aufs Feld, darunter auch Keeper Lasse Rieß. Torhüter-Neuzugang Daniel Batz soll am Samstag gegen den FC Burnley eine Chance erhalten. Vor dem DFB-Pokalspiel wird die Entscheidung erwartet, wer die neue Nummer 2 im 05-Tor wird, nachdem sich Finn Dahmen dem FC Augsburg angeschlossen hat.

Das 3:1 ging auf das Konto von Hanche-Olsen, der nach einem Kopfball von Weiper abstaubte. Das 4:1 markierte Brajan Gruda mit einem wuchtigen Schuss direkt unter die Latte. "Wir sind ohne Verletzungen durch das gesamte Trainingslager gekommen, das ist ein wichtiger Punkt", betonte Svensson, der für die Generalprobe gegen Burnley "mehr körperliche und mentale Frische" erwartet, wenn sich die Spieler von den Strapazen in Österreich etwas erholen konnten