Magdeburg siegt und zieht an Veszprem vorbei

Am Donnerstagabend übersprang der SC Magdeburg eine hohe Hürde: Der amtierende deutsche Meister bezwang in der Königsklasse Veszprem, ist nun punktgleich und zieht am Traditionsklub vorbei.

Hürde übersprungen: Lukas Mertens siegt mit Magdeburg gegen Veszprem. IMAGO/Jan Huebner