Petterson wirft 26 Tore: Magdeburg deklassiert Queensland und steht im Halbfinale

Der SC Magdeburg ist den Füchsen Berlin ins Halbfinale des IHF Super Globe 2023 gefolgt. Beim überdeutlichen 57:14 (28:7) gegen die University of Queensland war gegen Daniel Petterson kein Kraut gewachsen. Der Schwede warf alleine 26 Tore.

An einem deutlichen Sieg hatte nach den Auftaktpartien keiner gezweifelt. Nachdem der SC Magdeburg Khaleej Club am Dienstag mit 29:20 die Grenzen aufgezeigt hatte, gewann das Team aus Saudi-Arabien am Mittwoch gegen die University of Queensland mit 48:26. Und tatsächlich wurde das Duell zwischen Queensland und dem SCM überdeutlich. Schon zur Pause führten die Magdeburger mit 21 (!) Toren Vorsprung, von 28:7 ging es bis zur Schlusssirene auf 57:14 hoch.

In der ersten Hälfte deutete sich bereits an, dass sich Rechtsaußen Daniel Pettersson einiges vorgenommen hatte. Der Schwede warf 13 Tore bei 13 Versuchen - und schraubte seine Ausbeute bis zum Abpfiff auf 26 Treffer bei 27 Würfen hoch. Auf der Gegenseite machte der deutsche Linksaußen Lukas Mertens zwölf Tore (bei 14 Würfen). Kreisläufer Lucas Meister war sechsmal erfolgreich.

Bester Werfer bei den völlig chancenlosen Außenseitern war Caleb Wilson Gahan mit vier Treffern. Die nur 30-prozentige Trefferquote beim Underdog spricht ebenfalls Bände - der SCM stand am Ende bei 80 Prozent. 23 Magdeburger Tore aus dem Tempogegenstoß standem zudem einem einzigen von Queensland gegenüber.

Hernandez steuert 24 Paraden bei

SCM-Coach Bennet Wiegert vertraute im Tor auf Sergey Hernandez und dürfte diese Entscheidung ebenfalls nicht bereut haben - der spanische Nationalkeeper mit russischen Wurzeln kam auf 24 Paraden und eine überragende Fangquote von 65 Prozent.

Im Halbfinale der Klub-WM wartet am Samstagabend (19.15 Uhr) die Wiederauflage des Champions-League-Endspiels der Vorsaison. Denn der Gegner heißt wieder Kielce, gegen den polnischen Topklub hatte sich der Traditionsverein aus Sachsen-Anhalt am 18. Juni dieses Jahres mit 30:29 nach Verlängerung durchgesetzt. Im anderen Halbfinale kämpft mit den Füchsen Berlin eine weitere deutsche Mannschaft um ein Final-Ticket.

SC Magdeburg - University of Queensland 57:14 (28:7)

Tore für Magdeburg: Pettersson (26), Mertens (12), Meister (6), Claar (4), Smarason (3), Chrapkowski (2), Lagergren (2), Musche (1), Magnusson (1/1)

Tore für Queensland: Gahan (4), Warrener (3), Legrain (2), Garcia Jimenez (2), Cailler (1 Siebenmeter), Tapken (1), Verdier (1)

Zuschauer: 450