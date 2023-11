Magdeburg siegt zum Start der Klub-WM - Große Sorgen um Weber

Zum Start der Klub-WM in Saudi-Arabien, dem so genannten Super Globe, feierte Titelverteidiger SC Magdeburg gegen Gastgeber Khaleej einen klaren 29:20 (15:10)-Sieg.

Der SC Magdeburg hat in Dammam (Saudi-Arabien) seinen ersten Schritt in Richtung Titel-Hattrick gemacht. Der Gewinner des IHF Super Globe von 2021 und 2022 kam am Dienstag zum Auftakt der Klub-WM gegen Khaleej zu einem ungefährdeten 29:20 (15:10)-Sieg.

Trotz zahlreicher internationaler Verpflichtungen, das Team von Trainer Bennet Wiegert hatte in der jüngsten Länderspielpause 14 Nationalspieler abgestellt, wirkten die Magdeburger über weite Strecken des Spiels frisch - nur zu Beginn machten sich die Reisestrapazen etwas bemerkbar. Nach zehn Minuten stand es 4:4, doch dann zog der SCM davon und führte zur Halbzeit mit 15:10. Im weiteren Verlauf ließ der Bundesligist nicht nach und brachte den am Ende klaren Erfolg souverän unter Dach und Fach.

Maßgeblichen Anteil am Sieg der Magdeburger hatte Matthias Musche, der mit zehn Toren bester Torschütze der Partie war. Großes Pech hatte derweil Nationalspieler Philipp Weber, der nach einem unbedrängten Wurf unglücklich aufkam und infolgedessen bereits in der 23. Minute mit einer Trage vom Feld gebracht werden musste. Das Knie des Rückraumspielers war bei der Landung nach außen weggeknickt, sodass der Verdacht auf eine schwere Knieverletzung beim 31-Jährigen besteht, zumal dieser das Spielfeld nicht aus eigener Kraft verlassen konnte. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Der Sieg über Khaleej könnte ein gutes Omen für Magdeburg sein, hatte man doch auch im Vorjahr den saudi-arabischen Klub bezwungen (35:29) und war anschließend bis zum Titel durchmarschiert. Nun aber richtet sich der Blick auf des Champions-League-Siegers auf den kommenden Gegner: Am Donnerstag (14.45 Uhr) geht es gegen Ozeanien-Meister University of Queensland, da kann der SCM den Halbfinal-Einzug perfekt machen. Bei der Klub-WM geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um 400.000 US-Dollar Preisgeld, das dem Sieger winkt.