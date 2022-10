Mit etwas Mühe: Magdeburg zieht ins Halbfinale der Klub-WM ein

Der SC Magdeburg ist bei der Klub-WM ins Halbfinale eingezogen. Gegen Khaleej Club setzte sich der Titelverteidiger mit etwas Mühe durch.

Nach dem 41:23 gegen Sydney University in Spiel eins hat der SC Magdeburg bei der Klub-WM im saudi-arabischen Dammam auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen. Gegen Khaleej aus dem Gastgeberland stand am Ende ein hart erkämpftes 35:29.

Insbesondere Rückraumspieler Hassan Kaddah bereitete dem SCM mit seinen Aufsetzern im ersten Durchgang arge Probleme und erzielte so neun Tore in den ersten 30 Minuten, was die ausverkaufte Arena zum Beben brachte. Der SCM - diesmal in seinen richtigen und nicht mehr in Notfall-Trikots - brauchte eine knappe Viertelstunde, um sich auf den unbekannten Gegner einzustellen.

Angeführt von Lukas Mertens und Daniel Pettersson, die am Ende mit je fünf Treffern beste Werfer der Magdeburger waren, gingen die Bördestädter mit einer 17:14-Führung in die Pause. Khaleej kam anschließend zum 19:19, doch Magdeburg riss das Spiel wieder an sich und gestaltete die Schlussphase souverän und abgeklärt.

Im Halbfinale des IHF Super Globe trifft Magdeburg am Samstag (17.00 Uhr MESZ) auf Al Ahly aus Kairo. Der ägyptische Rekordmeister schlug Benfica Lissabon mit 29:28. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Samstag (19.30 Uhr MESZ) KS Kielce aus Polen mit dem deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff und der spanische Champions-League-Sieger FC Barcelona gegenüber.

Statistik zum Spiel

SC Magdeburg: Pettersson (5), Mertens (5), Magnusson (4/3), Hornke (4), Smits (4), Weber (3), Saugstrup (3), Meister (2), Kristjansson (2), Bezjak (1), Damgaard (1), O'Sullivan (1)

Khaleej Club: Kaddah (11), Al Sayyad (6), Mladenovic (4), Alimeskeen (2), Elahmar (2), Ali Ibrahim (2), Ali (2)

Zuschauer in Dammam: 3000