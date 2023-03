Smits zweistellig: Magdeburg setzt im Topspiel gegen Berlin ein Statement

Das Topduell des 22. Spieltags fand einen deutlichen Sieger. Die Füchse Berlin verloren nach der deutlichen 29:34-Pleite bei Meister Magdeburg die Tabellenführung.

Die Partie an der Börde gestaltete sich vor 6600 Zuschauern zunächst ausgeglichen, in der 23. Minute führte der SCM lediglich mit 11:10. Doch danach baute das Wiegert-Team die Führung kontinuierlich aus. Zur Pause stand, auch wegen eines bestens aufgelegten Keepers Nikola Portner, bereits ein 15:11 auf der Anzeigetafel.

Da Smits per Siebenmeter und Kristjansson kurz nach Wiederanpfiff nachlegten, erhöhte der SCM gegen fehlerbehaftete Berliner den Vorsprung auf sechs Tore, in der 44. Minute sogar auf zehn Treffer (25:15).

Zwar gaben die Füchse nicht auf und verkürzten nochmal auf 27:32 (55.), doch die Aufholjagd kam zu spät. Letztlich erreichte Magdeburg mit einem 34:29 die Ziellinie. Für Berlin endet damit eine Serie von zehn Siegen in Serie. Die Füchse hatten bereits die vorherigen sechs Pflichtspiele gegen die Magdeburger verloren. Beste Werfer waren Smits (10) und Kristjansson (8) auf Seiten des SCM, auf Berliner Seite waren Oldie Robert Weber und Mathias Gidsel mit je sieben Toren am erfolgreichsten.

Wiegert: "Haben uns in einen Rausch gespielt"

"Wir haben den Grundstein für den Erfolg in der Abwehr gelegt" sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert bei Sky. "Das war phänomenal, fantastisch. Wir haben uns in der zweiten Hälfte ein bisschen in einen Rausch gespielt. Ich finde, es hätte sogar noch höher ausgehen können." Berlin redete die Niederlage unterdessen nicht schön. "Wenn du in Magdeburg gewinnen willst, musst zu 20 Prozent besser sein als sie. Das waren wir nicht", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Und Trainer Jaron Siewert ergänzte: "Das war heute über weite Strecken zu wenig von uns. Bei mir ist momentan alles im tiefroten Bereich."

Mit 37:7 Punkten verloren die Füchse nach dem 22. Spieltag die Tabellenführung an die punktgleichen Rhein-Neckar Löwen. Der SCM schloss auf Rang vier (33:7) auf vier Pluspunkte zu den Berlinern auf und hat zudem noch zwei Spiele in der Hinterhand.

SC Magdeburg - Füchse Berlin 34:29 (15:11)

Tore SC Magdeburg: Smits 10/4, G. T. Kristjansson 8, Mertens 5, Hornke 4, Bergendahl 3, Ph. Weber 2, Meister 1, O'Sullivan 1

Füchse Berlin: Gidsel 7, R. Weber 7/2, M. Vujovic 5, Holm 3, Drux 2, Marsenic 2, Wiede 2, Darj 1

Schiedsrichter: Simon Reich (Fellbach)/Hans-Peter Brodbeck (Heppenheim)

Zuschauer: 6600

Strafminuten: 10 / 6