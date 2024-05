Dembelé glänzt bei Mbappés Abschiedsspiel: PSG holt das Double

Mbappé verabschiedet sich mit dem Double aus Paris. Dank Dembelé durfte er auch ohne eigenen Treffer nach dem 2:1 im Finale der Coupe de France gegen Lyon die Trophäe in die Höhe recken.

Das Endspiel der Coupe de France stand ganz im Zeichen von Mbappé: Der 25-Jährige hatte in seinem letzten PSG-Spiel die Möglichkeit, sich mit dem Double aus der Hauptstadt zu verabschieden. In der Offensive wirbelte er neben dem ehemaligen Lyon-Jugendspieler Barcola und Dembelé - das Trio rotierte wie sechs weitere Spieler im Vergleich zum 2:0 in Metz in die Startelf.

Beinahe hätte sein "Abschiedsspiel" auch perfekt begonnen, doch Mbappé rauschte nach weniger als 60 Sekunden an Lucas Beraldos Kopfballverlängerung vorbei. Er läutete damit das frühe Pariser Powerplay ein: Wenige Minuten später verpassten auch die beiden Youngster Barcola (3.) und Zaire-Emery (5.) das 1:0 - beide scheiterten an Lucas Perri, dem einzigen Neuen in Lyons Anfangsformation nach dem 2:1 gegen Racing Straßburg.

Benrahma läuft von Torschütze Dembelé weg

Im Anschluss an die drei Chancen in den ersten fünf Minuten stand Olympique etwas tiefer und somit zunächst auch sicherer. Dennoch ging PSG in Führung - unter großer Mithilfe von Benrahma: Er lief im eigenen Sechzehner von Torschütze Dembelé weg. Dieser konnte selbst nicht fassen, dass er per Kopf die Führung erzielte (22.).

Konnte selbst nicht fassen, dass er mit dem Kopf zur Führung traf: Ousmane Dembelé. IMAGO/PanoramiC

Zwölf Minuten später leitete der Torschütze dann das 2:0 ein: Fabian bugsierte die Flanke des Außenspielers im zweiten Versuch aus kurzer Distanz über die Linie (34.). Beinahe hätte eine weitere Ko-Produktion des Duos bereits vor der Pause zur Vorentscheidung geführt, doch Fabian ließ die Möglichkeit zum Doppelpack liegen (45.). Unverdient wäre das 3:0 zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall gewesen, da PSG die ersten 45 Minuten nach Belieben dominierte.

O'Brien verkürzt für OL

In der Kabine schien Olympique-Trainer Pierre Sagé die richtigen Worte gefunden zu haben. Das beste Rückrundenteam der Ligue 1 agierte nach Wiederanpfiff mutiger. Die Belohnung folgte prompt: Nachdem Zaire-Emery erneut an Lucas Perri gescheitert war, verkürzte O'Brien nach einer Ecke per Kopf (55.) - der Beginn von rasanten elf Minuten. Während Hakimi (61.) und Dembelé (66.) einmal mehr in Lucas Perri ihren Meister fanden, verhinderte Donnarumma gegen Tagliafico den Ausgleich (63.).

Da OL im weiteren Verlauf aber mit Ausnahme eines abgefälschten Lacazette-Schusses (76.) selten Torgefahr ausstrahlte, endete die Ära Mbappés in Paris mit dem Double. Der perfekte persönliche Abschluss mit einem Treffer blieb dem Angreifer aber verwehrt, obwohl er es sehr häufig versucht hatte.