Zum Jahresabschluss beendet Alba Niederlagenserie in der Euroleague

Zum Jahresabschluss hat Alba Berlin nach seiner XL-Niederlagenserie in der Euroleague dann doch noch einmal gewonnen. Nach anfänglich klarem Rückstand gelang beim französischen Topklub ASVEL Villeurbanne Lyon der vierte Saisonsieg auf internationaler Ebene.

Jaleen Smith (hier in einer Szene aus dem Hinspiel) im Duell mit William Howard. imago images/Andreas Gora

Aufatmen bei den Albatrossen! Der deutsche Meister und Pokalsieger Alba Berlin hat in der Euroleague nach zwölf Niederlagen in Serie wieder einen Sieg eingefahren. Der erlösende 91:79 (47:49)-Erfolg bei Lyon-Villeurbanne gelang den Albatrossen vor allem dank eines starken Laufs gegen Ende des dritten Viertels.

Topscorer der Partie im L'Astroballe war Albas Guard Jaleen Smith. Der für Kroatien spielende gebürtige US-Amerikaner beendete die Partie mit 21 Punkten, Nationalspieler Johannes Thiemann steuerte 14 Zähler bei.

Trotz des Sieges - der insgesamt vierte nach drei Auftakterfolgen und anschließend zwölf Niederlagen am Stück - bleibt der Tabellenzweite der BBL, der national erst eine Niederlage einstecken musste, Schlusslicht der Euroleague-Gruppenphase, der FC Bayern München ist Vorletzter.

MBC überrascht Riesen - Brose-Neuzugang glänzt

In der Bundesliga sorgten die Syntainics MBC für eine Überraschung. Die Weißenfelser bezwangen den Tabellenvierten MHP Riesen Ludwigsburg mit 69:66 (35:35). Dank des dritten Heimsiegs in Serie schaffte der MBC den Sprung ins sichere Mittelfeld der Bundesliga. Ex-MVP John Bryant wurde zugleich zum Jubiläum ein Sieg beschert. Der Center des MBC, 2014 Deutscher Meister mit dem FC Bayern, war am Freitagabend für seinen 400. Liga-Einsatz ausgezeichnet worden.

Im Keller feierte Brose Bamberg nach der ernüchternden Derby-Niederlage in Bayreuth einen 101:74-Kantersieg über Heidelberg und damit den vierten Erfolg in dieser BBL-Saison. Der erst unmittelbar vor dem Spiel verpflichtete US-Guard Gerel Simmons war mit 20 Punkten gleich Matchwinner für den Ex-Serienmeister.

Statistik vom Freitagabend

Euroleague, 16. Spieltag

ASVEL Lyon-Villeurbanne - Alba Berlin 79:91 (49:47)

Beste Werfer: Kahudi (14 Punkte), Tyus (13), Obasohan (12), De Colo (10) für Lyon - Smith (21), Thiemann (14), Lo (12), Lammers (12), Olinde (10) für Berlin.

Zuschauer: 5560

BBL, Hauptrunde, 12. Spieltag

Synt. MBC Weißenfels - MHP Riesen Ludwigsburg 69:66 (20:21,15:14,16:19,18:12)

Punkte Synt. MBC Weißenfels: Clyburn 12, Ballock 11, Breunig 11, Callison 10, Darden 10, Bryant 6, Jelks 5, Caisin 2, Ihring 2

MHP Riesen Ludwigsburg: Bartolo 12, Roberson 11, Cherry 10, Edigin 10, Dunn 7, Whitehead 7, Miller 4, Jacob Patrick 3, Bähre 2

Zuschauer: 2400

ratiopharm Ulm - Löwen Braunschweig 95:87 (22:27,24:14,20:17,29:29)

Punkte ratiopharm Ulm: Dos Santos 19, Hawley 19, Klepeisz 17, Paul 13, Nunez 11, Christen 8, Jallow 6, Zugic 2

Löwen Braunschweig: Amaize 25, B. Tischler 16, Hobbs 15, N. Tischler 10, Bango 7, Aydinoglu 5, Turudic 5, Fru 2, Göttsche 2

Zuschauer: 5433

Brose Bamberg - MLP Academics Heidelberg 101:74 (31:22,28:23,25:17,17:12)

Punkte Brose Bamberg: Simmons 20, Miller 17, Wohlrath 14, Bell 11, Bohacik 10, Young 10, Chachashvili 9, Sengfelder 6, Heckmann 2, Reaves 2

MLP Academics Heidelberg: Coleman 14, Griffin 14, Davis 12, Ugrai 8, Ely 7, Kesteloot 7, E. Washington 6, Herzog 3, Vargas 3

Zuschauer: 3733

Hamburg Towers - Würzburg Baskets 96:73 (29:9,28:22,17:23,22:19)

Punkte Hamburg Towers: McCullum 21, Schoormann 15, Meisner 13, Samar 13, Hinrichs 12, Woodard 9, Wohlfarth-Bottermann 8, Clark II 3, Al-Fayed 2

Würzburg Baskets: Bryce 21, Whittaker 10, Hunt 9, Carvacho 7, Welp 7, Stanic 6, Williams 6, Williams 3, Böhmer 2, Hoffmann 2

Zuschauer: 3400